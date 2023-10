Sebrae Tocantins lança projeto Miracema Tem Turismo

Por Redação

Com o objetivo de selecionar 50 empresas, o Sebrae Tocantins e a Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins lançaram neste mês o projeto Miracema Tem Turismo. O programa irá oferecer consultorias, capacitações e acompanhamento técnico para empreendedores que desejam fazer adequações em seu negócio para o atendimento ao turista.

As inscrições para o programa são gratuitas e deverão ser realizadas entre os dias 10 a 20 de outubro de 2023. As empresas interessadas podem se inscrever presencialmente na Sala do Empreendedor no prédio da Prefeitura Municipal de Miracema ou por meio do formulário eletrônico https://forms.office.com/r/idixe5yHQx

As capacitações abordarão temas como: Atendimento ao cliente; Consultoria em turismo para melhoria de produto turístico e Roteirização e ainda Consultoria em posicionamento digital do negócio é do Destino

Segundo o gerente do Sebrae Amaggeldo Barbosa, Miracema é uma cidade com grande potencial turístico, devido às suas belezas naturais, principalmente o rio Tocantins. “O turismo é extremamente importante para a cidade, pois gera empregos, renda e movimenta a economia local. Além disso, o turismo contribui para a preservação do meio ambiente, pois incentiva a conservação das áreas naturais”, relata.

De acordo com Camila Fernandes, prefeita de Miracema, o projeto pretende impulsionar o desenvolvimento dos negócios e do turismo na região. “Nossa expectativa é gerar mais empregos e renda para a população local”, pontua.

A seleção será realizada pela equipe técnica do Sebrae Tocantins e a lista das selecionadas será divulgada no dia 23 de outubro de 2023. Os participantes selecionados deverão residir ou ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais no município de Miracema, assumindo todas as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação.