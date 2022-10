Share on Twitter

por Redação

O Sebrae Tocantins anunciou os vencedores da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo em uma cerimônia memorável na noite desta terça-feira, 11, em Palmas. O estado ficou em 2ª lugar na Região Norte com a submissão de 50 trabalhos a serem avaliados, divididos entre as categorias de vídeo, texto e áudio. A categoria de fotojornalismo teve um trabalho inscrito, que não foi classificado.

A premiação em âmbito nacional está prevista para ocorrer em dezembro, na ocasião, além dos vencedores das categorias tradicionais, também serão conhecidos os ganhadores das premiações especiais: Jornalista Revelação, Jornalista Empreendedor e Jornalista Influenciador Digital.

Alessandra Bacelar, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Tocantins – Sindjor-TO, destaca a importância do evento para o jornalismo do Estado.

“É um dos poucos momentos de reconhecimento que temos, então temos que comemorar e aproveitar a oportunidade. O Sindicato sempre foi um grande parceiro do Prêmio Sebrae de Jornalismo, pois acreditamos ser uma iniciativa de valorização dos profissionais”, frisa.

A diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, pontua o mérito do jornalista em colocar o pequeno negócio em evidência e dá voz aos diversos segmentos que movem a economia deste país. “Todos os trabalhos que concorreram à premiação, de certa forma, fomentaram o empreendedorismo local, nada mais justo que valorizar estes profissionais que são peça chave na atuação do Sebrae. Ficamos na torcida para que os vencedores cheguem à etapa nacional, pois são materiais de muita qualidade”, finaliza

Confira os vencedores:

CATEGORIA JORNALISMO EM TEXTO

1° Lugar: Letícia Queiroz

Trabalho: Pelúcia de crochê, bolos com memes e velas aromáticas: conheça histórias de mulheres que transformaram criatividade em negócio lucrativo

Veículo: G1 Tocantins

Link: https://g1.globo.com/to/ tocantins/noticia/2022/06/09/ pelucia-de-croche-bolos-com- memes-e-velas-aromaticas- conheca-historias-de-mulheres- que-transformaram- criatividade-em-negocio- lucrativo.ghtml

2° Lugar: Matheus Mourão

Trabalho: Palmas: capital de oportunidades e diversidade no empreendedorismo

Veículo: Tribuna do Tocantins

Link: https:// tribunadotocantins.com.br/ palmas-capital-de- oportunidades-ediversidade-no- empreendedorismo/

3° Lugar: Luiz de Sousa Pires

Trabalho: Um caso de amor pelas Serras Gerais que se transformou em exemplo de empreendedorismo

Veículo: Melhor Viagem LP

Link: https://www.melhorviagemlp. com/2022/06/um-caso-de-amor- pelasserras-gerais-que.html

CATEGORIA JORNALISMO EM VÍDEO

1° Lugar: Rafael Ishibashi

Trabalho: Educação empreendedora transforma comunidade no Tocantins

Veículo: TV Anhanguera

Link: https://globoplay.globo. com/v/10618144

2° Lugar: Matheus Dias

Trabalho: Pequenos negócios se destacam e movimentam a economia do Tocantins

Veículo: TV Jovem | Record TV

Link: https://youtu.be/ 14wpLPbXLj0

3° Lugar: Rafael Ishibashi

Trabalho: Pequenas empresas são motor da economia tocantinense

Veículo: TV Anhanguera

Link: https://globoplay.globo. com/v/10707540

CATEGORIA JORNALISMO EM ÁUDIO

1° Lugar: Ana Gabriella Regis

Trabalho: Empreendedores com ideias inovadoras têm escolhido startups como modelo de negócios

Veículo: Rádio CBN Tocantins

Link: https://www. cbntocantins.com.br/programas/ cbn-tocantins/cbntocantins-1. 318013/empreendedores-com- ideias-inovadoras-t%C3%AAm- escolhido-startupscomo-modelo- de-neg%C3%B3cios-1.2481821

2° Lugar: Uendel Souza

Trabalho: Empreendedores investem em negócios para atender população em situação de vulnerabilidade social

Veículo: Rádio CBN Tocantins

Link: https://www. cbntocantins.com.br/programas/ cbn-tocantins/cbn-tocantins1. 318013/empreendedores- investem-em-neg%C3%B3cios- para-atenderpopula%C3%A7%C3% A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de- vulnerabilidade-social-1. 2482103

3° Lugar: A importância do empreendedorismo jovem

Trabalho: Chayla Felix Soares

Veículo: Rádio Jovem FM

Link: http://redejovemfm.com. br/ (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)