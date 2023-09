Por Redação

Com a presença de 122 empresários do setor turístico, o Sebrae Tocantins participa mais um ano da ABAV Expo, um dos eventos mais aguardados do setor turístico da América Latina. A feira irá ocorrer entre os dias 27 e 29 de setembro no Rio de Janeiro, e será um verdadeiro ponto de encontro para profissionais do setor.

Além da exposição dos produtos e serviços, a iniciativa também oferece uma série de capacitações, painéis e palestras com temáticas relevantes para o mercado. Conforme a organização da feira, nesta edição, a iniciativa contará com aproximadamente 25 mil participantes, os quais irão expor mais de 1.500 marcas.

A feira abordará neste ano temas como a inovação e sustentabilidade como pilares para impulsionar o turismo; a metamorfose, que discute as transformações necessárias para se adaptar às mudanças do mercado; a especialização, destacando a importância de se especializar em nichos específicos para obter sucesso no setor; o MICE (Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions), que aborda estratégias para atrair eventos corporativos e incentivos ao turismo; e, por fim, as vivências e lazer, que exploram experiências únicas para os viajantes.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Rogério Ramos, eventos como esses são estratégicos para a promoção do crescimento e do desenvolvimento dos pequenos negócios do Tocantins. Segundo ele, os 122 empresários que compõe a caravana do Sebrae, terão a oportunidade de conhecerem de perto as referências mundiais sobre o turismo. “A ABAV Expo é uma oportunidade única para os profissionais do setor estabelecerem conexões, fecharem negócios e se atualizarem sobre as tendências do mercado. Com uma programação diversificada e a presença de renomados especialistas da área. Temos certeza de que o evento vai impulsionar o turismo tocantinense”, aposta. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)