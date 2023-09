Por Redação

Com pratos feitos à base do chambari, comida típica do Tocantins, o Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Paraíso, realiza a 6ª edição do Festival do Chambari, em Paraíso do Tocantins, cidade distante 60 km de Palmas. O evento, lançado nesta sexta-feira, 8, na Praça do Parque das Águas, ocorrerá de 21 a 23 de setembro em Paraíso do Tocantins.

De acordo com a gerente do Sebrae, Renata Moura, o Festival do Chambari é uma consolidação do turismo gastronômico em Paraíso, que está tornando cada vez mais o prato referência da gastronomia da cidade e de toda região.

“O Sebrae trabalha nas capacitações e orientações técnicas das empresas, criando ambiente para a participação no evento que gera renda e movimenta a economia do município”, completa.

Renata destaca ainda que o festival surgiu para agregar valores e movimentar o comércio. Neste ano, as categorias estão divididas nos seguintes segmentos: doces; pratos salgados à base de chambari; bebidas e lazer. “A primeira edição do Festival do Chambari ocorreu no ano de 2018, sendo muito bem avaliada pelos pequenos negócios participantes, como também pelos visitantes”, finaliza.

Chambari

O chambari é uma adaptação tocantinense do “ossobuco” italiano, que significa, literalmente, osso furado. No Tocantins, o osso é cortado horizontalmente e cozido com pimenta e temperos. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)