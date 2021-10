Share on Twitter

A Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia comunicou à população que o Inventário Turístico de Formoso do Araguaia já está em andamento. “Se você prestar algum serviço que tenha utilidade para o visitante, FIQUE ATENTO! Você será visitado. Uma das etapas essenciais para o desenvolvimento do turismo é conhecer tudo o que o destino turístico pode oferecer. Assim o turista pode ser informado sobre o que há para visitar, suas opções de hospedagem, alimentação e serviços de apoio”, informou a prefeitura por meio de sua assessoria de comunicação.

Disse ainda que “os pesquisadores visitarão os locais como os meios de hospedagem; estabelecimentos que fornecem alimentos e bebidas; atrativos naturais, culturais e rurais; prestadores de serviços como guias turísticos, transportadores e agências; bancos, correios e oficinas mecânicas; estabelecimentos de saúde; comércios especiais como feiras de produtos típicos, lojas de souvenirs e artesanato”.

“Algumas perguntas serão feitas como por exemplo, sobre horário de funcionamento, endereço, serviços oferecidos, período em que os turistas são mais frequentes e vai tirar fotos. As visitas vão acontecer durante todo o mês de outubro, fique de olho”, noticiou.

O Sebrae e a Prefeitura ressaltou que é “importante ressaltar que por meio deste levantamento, as informações farão parte dos roteiros turísticos, podendo ser organizados e gerar novos investimentos planejados que irão fomentar o comércio e o turismo local. Receba bem o pesquisador. Caso tenham dúvidas entre em contato com a Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude (63) 99122-3581”.