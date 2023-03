Por Redação

Empreendedorismo, gestão, formatação de produtos, finanças, marketing digital e outras capacitações já podem ser acessadas pelos pequenos negócios do Tocantins que empreendem na área do Turismo. As qualificações serão ofertadas gratuitamente pelo Projeto Tocantins + Turismo, apresentado nesta quarta-feira, 15, no Palácio Araguaia, em Palmas. O projeto é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SICS) e Secretaria de Estado do Turismo (SETUR).

O Tocantins + Turismo beneficiará 600 empreendedores diretamente e mais de mil indiretamente. Essas empresas estão presentes em 12 municípios de três regiões turísticas do Tocantins: Serras e Lagos, Encantos do Jalapão e Serras Gerais. A expectativa é alcançar, além dos pequenos negócios, gestores municipais, secretários de turismo e instituições do ecossistema turístico do Tocantins.

O superintendente do Sebrae, Rérison Antônio Castro, ressaltou que essas três regiões do Estado são as que mais se desenvolvem no Tocantins no ramo do turismo. Porém, o projeto deve abraçar mais municípios no futuro. “Vamos otimizar forças para que consigamos capacitar e proporcionar que o nosso empresário entregue um atendimento e um produto melhor, além de gerar emprego e renda para o desenvolvimento do Estado”, pontuou.

Luiz Eduardo Bovolato, conselheiro do Conselho Deliberativo do Sebrae (CDE), frisou que o Tocantins + Turismo é um ato concreto de esforços para transformar o Tocantins em uma grande potencialidade turística. “Essa é uma oportunidade de o empresário acessar o conhecimento para qualificar a empresa dele e esse retorno ser repassado ao público”, disse.

Na ocasião, o diretor técnico do Sebrae, Rogério Ramos, enfatizou que as atividades do projeto são de preparação e qualificação das empresas que fazem parte do trade turístico, de modo que os empresários tenham mais segurança para tocar suas empresas. “Fizemos uma marca bacana para que onde for vista, o turista perceba que no Tocantins, as instituições públicas e privadas trabalham de forma integrada para capacitar os pequenos negócios e promover o turismo sustentável, estruturado e ordenado dos destinos turísticos”, ressaltou.

O secretário estadual do Turismo, Hecy Filho, reafirmou que a capacitação para atender bem os turistas é essencial. “O Sebrae vai cuidar do empresário, o Senac vai formar guias, temos carência de guias no Tocantins e o Estado vai qualificar o turismo de pesca. Isso será um processo contínuo para que de fato seja alcançado os resultados que esperamos. A Região das Serras Gerais, por exemplo, teve uma transformação exitosa, após a atuação do Sebrae”, destacou.

Em seu discurso, o secretário da Indústria e Comércio, Carlos Humberto Duarte Lima, completou que a transversalidade é uma marca do atual governo, por isso há a integração de várias secretarias e Sistema S, por exemplo, na realização dos projetos de desenvolvimento socioeconômicos. “O Tocantins foi o Estado que mais empregou no País e nós sabemos que o melhor dos programas sociais é o emprego. Essas capacitações, além do turismo, também beneficiaram os setores do agro, logística e outras áreas. Essa é uma certeza que continuaremos seguindo firmes, porque a qualificação é fundamental”, aposta.

Em consonância com o discurso dos gestores, a presidente da associação Clube do Artesanato de Taquaruçu, a artesã Taisa Veloso, acredita que as capacitações agregam valores não somente ao produto, mas também à autoestima do empresário, para que ele tenha mais segurança ao ofertar seu produto. “Desenvolvemos vários projetos para capacitar os empresários e até mesmo os moradores de Taquaruçu e, nesse processo, graças ao Sebrae, que acompanha desde o início da criação da associação, podemos dar vida ao nosso trabalho”. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)