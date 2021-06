O Sebrae e a Energisa firmaram neste sábado, 18, no povoado de Mumbuca, em Mateiros, uma parceria com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das comunidades quilombolas, através do empreendedorismo e do fortalecimento dos produtos turísticos. O projeto Energia para Crescer irá beneficiar as comunidades Mumbuca, Rio Novo e Prata.

Conforme Rogério Ramos, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Tocantins, a parceria irá estimular o empreendedorismo na região do Jalapão. “Por meio deste projeto, iremos trazer ações de qualificação dos produtos turísticos, fortalecimento da governança, promoção de produtos turísticos e do destino de base comunitária, além de fomentar o acesso a serviços financeiros e a atração de investimentos”, explicou, acrescentando que o projeto tem como pilares a inclusão social, a geração de renda e a proteção ambiental.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, o Energia para Crescer irá trabalhar nos seguintes eixos: desenvolvimento territorial, sustentabilidade, educação empreendedora e Turismo Sustentável. “Queremos estreitar o relacionamento do Sebrae com as comunidades quilombolas. À medida em que a gente se relaciona com elas, conhecemos melhor suas necessidades e desenvolvemos técnicas empreendedoras para que elas se desenvolvam”, completou.

Para o diretor presidente da Energisa, Alessandro Brum, o negócio da Energisa vai além de distribuir energia. “Nossa missão é transformar a energia em conforto e desenvolvimento. Acredito muito nesse projeto. É o ponto de partida para algo muito maior no Tocantins”, afirmou.

O diretor de administração e finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo também participou do lançamento do Projeto, e ressaltou o quanto as ações do Energia para Crescer estão em consonância com a atuação da atual gestão do Sebrae Nacional. “Se a gente pensa para um ano, a gente deve plantar cereais, se pensamos para 10 anos, devemos plantar árvores, mas se for para vida toda, devemos treinar, educar e qualificar as pessoas. E é isso que queremos fazer aqui”, completou.

Para Railane Ribeiro, presidente da associação de moradores do Povoado Mumbuca, esse momento é histórico e importante. “Aquilo que serve para melhorar a minha comunidade é muito bem-vindo. Parabéns Sebrae e Energisa pela iniciativa”, agradeceu.

O lançamento do Projeto Energia para crescer contou ainda com a presença do superintendente do Sebrae, Moisés Gomes; do diretor de Administração e Finanças, Jarbas Meurer; da senadora Kátia Abreu, do vice-presidente de varejo da Caixa, Celso Leonardo e do prefeito de Mateiros, João Martins, além de autoridades locais.