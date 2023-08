Por Redação

No último final de semana, a paróquia São Miguel Arcanjo, localizada em São Miguel do Araguaia GO fez uma parceria com a professora e paroquiana Socorro, responsável pela organização de passeios de barco no Asa Branca que neste ano completou sua trigésima edição.

Segundo o Pe. José Marcos da Silva, vigário paroquial da Paróquia São Miguel Arcanjo em São Miguel do Araguaia GO, desta vez sua Paróquia, dentro do seu ano jubilar, participou do evento de forma intensa. “Durante o primeiro semestre foram feitas várias enquetes com o objetivo de sortear duas vagas gratuitas para os paroquianos”, disse.

O padre informou que o passeio saiu de Luiz Alvez com destino a São José dos Bandeirantes e que ele esteve presente durante todo percurso acompanhando o grupo com a parte espiritual juntamente com a Ir. Maria Aparecida.

“Os ganhadores do sorteio os beneficiados foram, Marcos do lanches e Ivanildes Nunes a bordo tinha 30 pessoas a grande maioria da Paróquia que participaram de dinâmicas com brincadeiras, orações e vários outras atividades para descontração”, disse.

“A Professora Socorro se destacou com seu jeito simples e animado de conduzir a turma. E é assim nestes tempos de sinodalidade, ir ao encontro dos fiéis. Caminhar juntos por que juntos somos mais, que de forma criativa a paróquia vem celebrando os seus 60 anos de história. Seis décadas de evangelização”, arrematou o padre.