Por Redação

A terceira maior cidade do Tocantins é berço de mais uma revelação da música. Jaum, como é conhecido, é o retrato de uma geração que curte e compõe rap acústico e trap, com apenas 18 anos de idade, ele está com o hit “E-Girl Me Tira Do Sério”, que já chega a quase 300 mil streams nas plataforma spotify. O artista também tem seu lançamento “Um Pouco De Nós” na playlist editorial do Spotify e Deezer. Além diss o o single “Escorpiano”e “Jennifer S2 estão em plays conhecidas em várias plataformas musicais.

Jaum começou na música bem cedo tocando na igreja com os pais. A influência musical familiar logo deu frutos. Em 2019 começou a produzir e compor músicas, viu na internet uma oportunidade de mostrar os trabalhos autorais. A carreira começou a ganhar mais visibilidade ao ingressar no coletivo artístico “Indie Space” em 2021, por meio da indicação de Gabriel Dourado amigo e apreciador do trabalho.

O coletivo artístico Indie Space, é de Tesesina, Piauí e atualmente se encontra com 300.000 ouvintes mensais no Spotify e mais de 101.000 inscritos em seu canal do Youtube. Os ouvintes estão localizados em todo o Brasil, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O músico entrou inicialmente como produtor e logo depois teve seu primeiro single lançado pelo selo “E-Girl Me Tira Do Sério”.

Para produzir, o artista conta que solta o instrumental, que também é chamado de beat e vai fazendo rimas de improviso, muitas vezes gravando direto. “ É romance, então vem do coração” diz um vídeo no instagram onde ele mostra o processo de criação.

A nova música “Dopamina” foi lançada em nesta terça feira (28) e promete conectar casais. “Dopamina é uma música que fiz focada pro público adolescente e principalmente para casais que possam se identificar. Nos trechos da música é nítido que simula uma declaração mesmo de uma das partes do casal”, disse sobre a canção.

“Eu tento sempre trazer informações “únicas” e mais específicas pra humanizar mais a composição e não parecer algo forçado, por exemplo no trecho “combinando as nossas roupas, eu calço os teus pés” é uma situação específica mas comum entre alguns casais que gostam de sair com roupas combinando, por exemplo,” destaca.

Desde que compôs a primeira música em 2020 vem lançando mensalmente hits que caem na graça de um público amante do rap e trap. “Hoje a maior dificuldade é o baixo reconhecimento principalmente, como meu estilo de música é um estilo um tanto quanto peculiar não tem muitos ouvintes fáceis como um sertanejo ou funk, então a maior parte das minhas visualizações são vindo de fora do Tocantins. Atualmente eu componho e produzo todos meus lançamentos em casa em um Home Studio construído por mim e meu pai, não me apresentei em nenhum lugar ainda… Minha produtora já está organizando nosso primeiro show, falta somente fecharmos com o local em si, e vai ser em Teresina o primeiro show.” disse o cantor.

Enquanto a apresentações presenciais não acontecem, Jaum vem colecionando importantes conquistas junto à Indie Space, além de “E-Girl Me Tira Do Sério”, o artista se encontra atualmente nas playlists editoriais do Spotify “oiii”, “Dose Trap” e “Flow Romance”. Ele também marca presença na playlist editorial da Deezer “R&Bonde”. Sem contar em outras playlists no spotify com artistas conhecidos no cenário nacional. Atualmente ele tem mais de 50 mil ouvindo mensais na plataforma musical. Seu recente lançamento “Um Pouco De Nós” figurou na playlist editorial do Spotify “Flow Romance” e atualmente o single figura na playlist editorial “R&Bonde” da Deezer. Indo mais longe, o artista figurou na playlist editorial do Spotify “Rap Acústico” com o single “Escorpiano”. Seu último lançamento Jeniffer S2 figura atualmente na playlist “Flow Romance” do Spotify.

(Jairo Santos – Jornalista DRT 848 – TO)