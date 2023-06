Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

No próximo dia 17 de junho o município de Colinas do Tocantins receberá um encontro muito especial, o “Retiro da Presença”. O evento, que tem início a partir das 09h do sábado, acontecerá na sede da Igreja Assembleia de Deus Ciadseta.

Neste ano, o retiro contará com as presenças da preletora Patrícia Pimentell, Bispa Thalita Córdoba, os pastores Adalberto Leite e Isabel Cristina, a cantora Soraya Moraes, os cantores Rayssa & Ravel e o adorador Thiaguinho Demétrio.

O Encontro conta com o investimento como taxa de inscrição que poderá ser feito clicando aqui. Além disso, aquele que realizar a inscrição pelo site ganhará um livro – “Propósito 40 dias conhecendo jesus” e poderá levar um convidado.

O quê: Retiro da Presença

Onde: Assembleia de Deus Ciadseta

Endereço: Rua Ruidelmar Limeira Borges, 849, Centro.

Horário: 09h00 ínicio.

Venda de ingressos: Falar com Francisca (63- 99290-1331) ou pelo aplicativo Vokerê (IOS e/ou Android)