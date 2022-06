Por Redação

O presidente da Agência Municipal de Turismo – Agtur, Tom Lyra, convidou os representantes do trade turístico da Capital para uma primeira reunião de apresentação do gestor frente à pasta do turismo municipal, e na oportunidade, também o gestor apresentou alguns projetos e ouviu demandas do setor. O encontro aconteceu na sede da Agtur, no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues.

Durante a reunião, o presidente ressaltou a importância da presença do trade junto a gestão da pasta, com o intuito de buscar meios de otimizar o potencial turístico da cidade, e agregar ao fortalecimento da economia local. “Sabemos do potencial turístico da cidade, e queremos que o trade da Capital participe conosco na construção dos principais eventos do nosso calendário, dessa forma, podemos realiza-los de forma assertiva, pois sabemos a importância que o turismo tem para a economia da Cidade”, enfatizou o presidente.

Dentre os assuntos discutidos, uma das principais solicitações do trade foi a definição quanto a programação para a temporada de férias da Capital, para que estes possam ter a Capital como um dos destinos turísticos durante o mês de julho. Também estiveram na pauta eventos como o Festival Gastronômico de Taquaruçu e demais importantes eventos do calendário da cidade.

Participaram do encontro os presidentes do Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio Tocantins (Cetur), Marcelo Perim, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Entretenimento (Abrasel/TO), Ana Paula Setti Nogueira, Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav/To), Rodolfo José Antunes Ferreira e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis(ABIH/TO), e Marcos Koche.