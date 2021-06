por Wesley Silas

O relatório da CX Rádio mostra que CX Rádio se tornou a mais ouvida em Gurupi e encontra-se ranqueada na sexta posição no Tocantins e 285ª no Brasil.

“Isso nos garante uma boa audiência pelas redes sociais e também temos visto resultados nas ruas e bairros da cidade e muitas empresas têm vindo anunciar conosco. O que temos feito é passar palavras de incentivos que venham de Deus para encorajar as pessoas neste momento de dificuldades”, considera Márcio Júnior.

Ele lembra que a rádio Máster FM entrou no ar no dia 01 de fevereiro deste, após ter migrado da Nossa Rádio em frequência AM com programação voltada a divulgação de músicas e mensagens dos livros da Bíblia Sagrada.

“Então, o evangelho é como uma planta que cresce em meio a uma terra árida e, no tempo de dificuldade, resplandece a luz. Agora é tempo de reflorescer a luz de Deus aos homens. É algo muito bom saber que a gente está fazendo parte disso”, relata o radialista.

Com uma equipe enxuta, a rádio Máster FM conta com os radialistas Rivaldo Magalhães, Ary Mendes e Márcio Júnior.

“Somos uma equipe muito pequena e temos aqui o pastor Rivaldo Magalhães no programa sertanejo, o Ary Mendes no programa a tarde e eu faço o programa Manhã Melhor, das 08hs às 12hs. A gente sabe que não é mérito nosso, mas vem por meio de Deus e louvamos a Ele pelo que tem feito neste lugar. A rádio trouxe de volta o sorriso no rosto de muita gente e de muitas pessoas que não ouviam mais rádios por causa da profanação das músicas, agora voltaram a ouvir”, arremata Márcio Júnior.

Crescimento do público evangélico

De acordo com o último Censo feito pelo IBGE em 2010, a população de Gurupi era de 76.755 habitantes e 45.145 destas pessoas se consideravam católicos, 22.705 evangélicos e 1.017 espíritas. Em 2020 a população estimada passou a ser 87.545 pessoas e, segundo estudos do professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, o demógrafo José Eustáquio Alves, divulgado na revista Veja, o número de brasileiros adeptos da religião evangélica cresce em média 0,8% ao ano desde 2010, enquanto a quantidade de católicos diminui 1,2% no mesmo período e com isso as pessoas declaras evangélicas devem ultrapassar pela primeira vez o total de católicos no país a partir de 2032