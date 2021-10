Com a proposta de realizar um encontro musical repleto de afeto, memórias e canções, os cantores e compositores da cidade de Gurupi, Chico Chokolate, Dorivã e João Bolo, iniciaram, neste mês de outubro, os trabalhos de elaboração de execução do projeto musical Cartas de Amigos com as primeiras reuniões para definir arranjos, ensaios e roteiro de imagens. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no Tocantins, realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

da redação

Carta de Amigos é um projeto que prevê a gravação de sete músicas autorais e a gravação de dois videoclipes para disponibilização gratuita numa plataforma virtual e uma live de lançamento nas redes sociais em dezembro deste ano, com duas canções que servirão como apresentação do trabalho do grupo. O resultado desse trabalho será apresentado ao público em live de lançamento, a ser veiculada em canais dos artistas no YouTube, Facebook e Instagram.

As reuniões contaram ainda com a participação de Paulo Ricardo Teixeira “Batatinha”, produtor, diretor musical, de gravação e cordas, e ainda do cineasta Hélio Brito, que ficará responsável pela produção e direção dos videoclipes. O Projeto, que tem no repertório as músicas Carta de Amigos, composta pelos três artistas, e “Guru Cacique”, de Dorivã, tem previsão de finalização em dezembro deste ano.

O projeto conta com Chico Chokolate – compositor e intérprete; Dorivã – compositor e cantor; João Bolo – compositor e intérprete; Paulo Ricardo Teixeira “Batatinha” – produção, direção musical, gravação e cordas; Hélio Brito – produção e direção de videoclipes; e Maura Martins –produção e direção geral.

“O trabalho que está sendo desenvolvido pelos cantores e compositores de Gurupi exalta a qualidade e potencial dos artistas da região sul do Tocantins”, pontuou o presidente interino da Adetuc, Jairo Mariano.