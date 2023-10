Projeto Acolher realiza em Figueirópolis sua 6° edição de Ação Social: Um Dia de Solidariedade e Comunhão

Por Redação

Neste domingo dia 08 de outubro, a cidade de Figueirópolis viveu um dia de solidariedade e comunhão graças à Ação Social promovida pelo Projeto Acolher. Essa iniciativa foi possível graças à parceria entre o Projeto Acolher, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a Universidade Uniplan e o apoio dos amigos Toti Milhomem, Paulo Araújo e nosso amado Pastor Marcelo Silveira e família.

O evento foi repleto de atividades e doações que beneficiaram crianças e a comunidade em geral, destacando-se como um exemplo de como a colaboração e a generosidade podem transformar vidas.

Um Dia de Solidariedade

A Ação Social do Projeto Acolher foi planejada com atenção aos detalhes, visando atender às necessidades da comunidade de Figueirópolis. Desde cedo, voluntários se uniram para montar estruturas que abrigariam as diversas atividades e estações preparadas para o dia.

Atividades para Crianças

Para as crianças, o evento proporcionou momentos de alegria e aprendizado. Brincadeiras, pintura facial, contação de histórias e atividades educativas foram oferecidas, enchendo o dia das crianças com diversão e sorrisos. Alegria foi contagiante no meio de todos, a criançada puderam brincar muito no pula-pula, além de degustarem muito algodão doce, pipoca e pirulito que adoçaram a vida todas

Por Benefícios para a Comunidade

Além das atividades para crianças, a Ação Social também se estendeu à comunidade em geral. Foram oferecidos serviços médicos gratuitos, consultas ofitaltalogica, doação de roupas e alimentos, orientações jurídicas, acolhimento pastoral e psicológica.

Doações Generosas

Um aspecto fundamental do sucesso desse evento foi a generosidade do casal empresários Pedro Rogério e Paula kaline da Lion Stor que contribuíram com produtos de barbearia e um grupo de barbeiros que realizam dezenas de cortes de cabelo para garantir que as necessidades da comunidade fossem atendidas da melhor maneira possível.

A Importância da Parceria

A colaboração entre o Projeto Acolher, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a Universidade Uniplan e os apoiadores demonstraram como a união de esforços pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Essa parceria exemplar serviu de inspiração para todos os presentes, destacando a importância de se unir em prol do bem comum.

Sobre a ação

A Ação Social do Projeto Acolher em Figueirópolis foi um evento marcante que mostrou como a solidariedade e a cooperação podem fazer a diferença em uma comunidade. As crianças sorriram, a comunidade foi atendida em suas necessidades e todos os envolvidos puderam experimentar a alegria de ajudar o próximo. Que essa iniciativa inspire mais ações de caridade e que a parceria entre diferentes entidades continue a transformar vidas em Figueirópolis e em todo o lugar onde a generosidade seja necessária.

O Projeto Acolher agradecer a parceria imprescindível do Líder Pastor Antônio Baltazar e sua esposa Pastora Ruthilene, presidente das Assembleia de Deus ministério de Madureira em Gurupi-TO.