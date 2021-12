Por Wesley Silas

Como tema; Protagonismo da retomada do turismo na região da Ilha do Bananal, Profissionais do turismo debateram a capacidade das riquezas naturais de municípios que formam a região da ilha do Babanal.

A Secretária de Ciência e Tecnologia e Turismo, doutora Lady Sakai, e a prefeita Josi Nunes apresentaram as potencialidades do turismo de Gurupi e região. Destacaram o turismo religioso envolvendo eventos como a Marcha para Jesus, Festejo de Santo Antônio, Festejo festejo do Divino Pai Eterno no povoado do Trevo da Praia, turismo de eventos e turismo cultural representado pelo carnaval e Arraia da Amizade e turismo rural por meio da criação de chácaras recreio na margem esquerda do rio Tocantins na região o Trevo da Praia.

O encontro teve o tema “Protagonismo no processo de retomada do turismo” e foi voltado aos Profissionais da área de comunicação social com atividade relacionada ao setor, assim como profissionais de outras áreas que possuem atuação comprovada na difusão turística, como a secretária de Turismo de Peixe, Rosa de Fogo.

Durante o encontro foram alavancados os potenciais do turismo de natureza no cenário pós-pandemia da região integra a Região Turística da Ilha do Bananal, com destaque às potencialidade turísticas do Tocantins que vão além do Jalapão e das Serras Gerais.

A secretária de Turismo de Peixe, Rosa de Fogo, disse que inventariação turística do seu município está, praticamente, pronta e destacou que o turismo do município vai além das belezas do rio Tocantins, onde encontra-se o 3º maior arquipélago fluvial do mundo, formado por 366 ilhas. Ela citou a descoberta de outros pontos como um grande lago com água azul turquesa e outras potencialidades culturais, na cidade onde o turista poderá ver os casarões centenários e o pé de pequi mais antigo do Tocantins.

Ilha do bananal na rota do etnoturismo

Outra novidade que dará prever um boom no turismo da região da Ilha do Bananal, defendido pelo presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Estado, Hercy Filho, é a promoção do etnoturismo como uma fonte de renda para os povos Karajá e Javaés que moram na maior ilha fluvial do mundo, cercada pelo rios Javaés e Araguaia no Parque Nacional do Araguaia.