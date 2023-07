A Prefeitura de Porto Nacional anunciou por meio do Decreto nº 274 de 29 de junho, a redução da jornada de trabalho do serviço público com vistas a melhor se adequar a realidade econômica e financeira do município, sem prejuízo da prestação de serviços perante a coletividade. Com a decisão, a jornada de trabalho será reduzida para 06 horas corridas, no período de 03 à 31 de julho. Já o horário de expediente, será das 07h à 13h, em todos os órgãos públicos do município com exceção dos serviços essenciais que deverão manter o funcionamento normal e da Unidade de Atendimento do Porto Rápido, por já ter horário especial de dois turnos, permanente inalterado, havendo os horários das 07 às 17 horas.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Loenis Fernandes, a medida foi tomada com o objetivo de proporcionar a redução de gastos públicos municipais, além de permitir maior convivência familiar neste período de férias.