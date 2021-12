por Heliana Oliveira

A cantora, que emocionou Henrique, da dupla Henrique e Juliano, em um show em Araguaína, dia 16 de novembro, interpretando canções de Marília Mendonça, promete um show que vai emocionar e alegrar aos gurupienses na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, a partir das 20h.

A participação de Clara Garcia no show da dupla tocantinense viralizou e o resultado é que a cantora, que se apresentava em barzinhos da capital da amizade, ‘tá estourada’ em todo o Brasil. Em questão de dias ela passou de 10 mil seguidores para mais de 300 mil atualmente.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, conta que fez questão de que ela estivesse nas celebrações do Natal da cidade, em reconhecimento à artista que é de Gurupi, pelo seu talento e pelo momento que vive na carreira dela. “No dia 17, teremos a Clara Garcia, que é uma artista que iniciou carreira em Gurupi e agora está sendo reconhecida nacionalmente e queremos prestigiar neste Natal uma pessoa daqui que está crescendo fora de Gurupi, mas que é uma referência de Gurupi. Esperamos que os gurupienses gostem, pois estamos preparando tudo com muito carinho”, disse a prefeita.

Clara está morando em Goiânia (GO) e faz parte do casting de artistas da gravadora e agência de compositores, Plug Records, em Goiânia. Gravadora que lançou recentemente seu EP, com cinco faixas autorais, e que ela estará apresentando ao público em Gurupi.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a cantora faz o convite aos gurupienses. “Dia 17 temos um encontro marcado no Especial de Natal no Mauro Cunha. Você não vai poder ficar de fora dessa! Vem curtir! Vem cantar todas as músicas do meu EP”, convida a cantora.

Perfil

Nascida em Franca (SP), Clara Garcia começou a cantar aos oito anos em igrejas de Gurupi, aos dezesseis já tocava em bares, acompanhada pelos pais, que sempre a incentivaram, e atualmente ela reside em Goiânia (GO). Com mais de 100 composições, Clara começou a compor com 18 anos. Ela toca violão, teclado, piano e se mostra muito curiosa com todos os tipos de instrumentos.

De acordo Clara, no mês de janeiro deste ano suas redes sociais dobraram de seguidores após a repostagem de Marília Mendonça. “A Marília repostou um dos meus stories, onde estou cantando a música ‘Deprê’, naquele momento foi quando tive o primeiro ‘boom’ de minha carreira, a partir desse story e, por causa desse story, que decidir vim morar em Goiânia”, afirmou ela em entrevista recente.