por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins tornou pública para toda a população caririense e cidades circunvizinhas, a divulgação das datas oficiais da 4ª Agrosoja que será realizada no próprio município durante os dias 28, 29 e 30 de setembro, com diversas atrações e exposições agropecuárias.

O evento acontecerá no Parque de Exposição Osvaldo Ribeiro Marins, e contará ainda com um show da dupla Bruno e Marrone, na noite da quinta-feira, 28; apresentação musical do cantor Thullio Milionário, na noite da sexta-feira, 29; e show da dupla Diego e Victor Hugo, na noite do sábado, dia 30.

No decorrer da 4ª Agrosoja haverá programações atrativas para toda a população local e visitantes de outros municípios, que incluem a tradicional cavalgada com participação das comitivas percorrendo pelas principais ruas e avenidas da cidade, além da realização de vaquejadas e rodeios.

Durante os três dias do evento, haverá também oportunidades para o impulsionamento de negócios voltados ao setor agropecuário e de soja da região, assim como exposições de animais, novas tecnologias, máquinas e implementos agrícolas tanto para produtores e trabalhadores rurais como para empresários do ramo.