Por Redação

Com shows e programação esportiva, o final de semana na Serras Gerais deve atrair turistas e visitantes, com abertura no sábado, 23 de julho às 7h com a concentração do Pedal Ecológico que sairá da Praça Zuza Tavares com destino ao Balneário.

Entre sábado e domingo a programação terá competições esportivas, com campeonatos de vôlei e futebol de areia no Balneário.

O acesso é gratuito e conta com estrutura de palco, restaurantes e muita diversão.

Com belas paisagens e água cristalina do Rio Palmas, o Balneário Douradas é uma excelente opção para se divertir com a família e amigos em um ambiente tranquilo nas Serras Gerais.

Entre a programação, o município traz shows com Yuri Prado dia 23 e DJ Vans, Rodrigo e Zito Campos e Markinhos Bahia e DJ Vans no dia 24.

A Prefeitura disponibiliza transporte gratuito para a população nos dias 23 e 24, com saída da Escola Professora Ranulfa, a partir das 8h.

A programação faz parte do calendário turístico municipal e tem como objetivo movimentar a economia local, atraindo turistas e visitantes no espaço que é público.