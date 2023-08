Por Redação

A tradicional festa de Rodeio do município acontece nos dias 01, 02 e 03 de setembro realizada pela Prefeitura Municipal com apoio do Governo do Estado do Tocantins.

Na programação, o evento traz Shows com Guilherme Silva e Negão Chandon, Tierry, Alex e Matielo, Dj Willians, Theo Teclas e Ageu e Rodrigo.

Além dos Shows, haverá praça de alimentação e montarias em touros e cavalos na Arena do Rodeio com a Companhia JR e narração de Deucivan Moreno. O rodeio acontece nos dias 01 e 02 de setembro.

Rally das Águas

Em sua 5° edição o Rally das Águas se tornou tradição no calendário de eventos das Serras Gerais na região Sudeste do Tocantins. Em um clima de alegria e muita diversão, amigos, turistas e famílias se reúnem para descer as águas do Rio Manuel Alves, em um trajeto de aproximadamente dois mil metros até a orla da cidade em embarcações criativas.

Em todas as edições o número de participantes tem aumentado, o que reforça a tradição do evento. Segundo o prefeito Rennan Cerqueira, para esse ano são esperadas mais de 300 embarcações e um público de aproximadamente 800 pessoas. “É uma brincadeira muito boa, onde a gente reúne os amigos, a comunidade, os familiares e turistas. Um evento que teve início com uma brincadeira com alguns amigos que se reuniram para descer o Rio em boias e de lá para cá, se tornou marca oficial no calendário cultural da região e de todo o Tocantins. É um evento 100% seguro, com a presença e participação do Corpo Bombeiros Militar, a quem externo total gratidão pela parceria em todas as edições. Porto Alegre se orgulha em promover eventos que une famílias e amigos para brincar e se divertir. Agradeço o apoio do governo do Tocantins e todos os nossos parceiros”, destacou o prefeito.

Programação Oficial

Sexta-feira 01/09

Rodeio a partir das 20h

Show com Dj Chandon e Guilherme Silva 23h

Sábado 02/09

Som Automotivo na Orla 14h às 19h

Abertura Oficial e Final do Rodeio 20h

Show com Alex e Matielo 23h

Show com Tierry 01h

Show com Dj Willians 03h

Domingo 03/09

Concentração para saída do Rally das Águas 7h no Rancho CCA

Chegada do Rally das Águas na Orla 12h

Show com Ageu e Rodrigo na Orla 13h

Show com Theo Teclas na Orla 15h