por Redação

Em uma articulação conjunta entre o presidente da Associação Comercial, Industrial, Turismo, Serviço e Agronegócio da Região do Jalapão- ACIRJA, Armando Castro, e o Consórcio de Municípios da Região do Jalapão- COMURJA, que tem na presidência o prefeito de Mateiros, Pastor João Martins, junto ao Ministério do Turismo, teve como foco as melhorias de infraestrutura para acesso e manutenção de toda a cadeia produtiva para o trade turístico da Região do Jalapão, região turística de projeção internacional, com um dos maiores potenciais econômicos para o Tocantins.

Na reunião que aconteceu em Brasília, no último dia 10, com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e contou com a presença do Senador Eduardo Gomes e do Deputado Federal, Carlos Gaguim, importantes aliados nessa conjuntura, veio para a mesa, pautas como a infraestrutura básica para os municípios que compõem o Consórcio de Municípios da Região do Jalapão, como a sinalização turística, a pavimentação asfáltica, capacitação profissional para os trabalhadores locais, além da destinação do lixo produzido na região.

“Queremos juntar forças porque só um prefeito não resolve, e levar isso à frente. Como prefeito penso no doente. Se o turista que vai com o carro revisado passa por isso, imagina o poder público, a prefeitura, ficar seis ou sete horas com a pessoa doente em uma estrada. Um país tão evoluído como o nosso e Mateiros estar nessa situação, não podemos. Primeiro a gente tem que cuidar do nosso povo”, ressalta o prefeito, Pastor João Martins.

Apoio do Ministério do Turismo

O ministro acolheu prontamente as demandas levantadas pelos prefeitos que fazem parte do Consórcio, e que levaram os números relativos às atividades econômicas e potencialidades de cada município referente ao turismo e ao agronegócio. “Conte com o apoio do Ministério do Turismo Estamos buscando viabilizar finalmente a infraestrutura para que o turista chegue ao Jalapão”, disse o ministro.

“A nossa pauta é desafiadora, sendo o combustível para buscarmos cada vez mais reforços junto à esfera pública federal, para que possamos unir a iniciativa privada para este grande projeto de desenvolvimento econômico que passa pelo turismo e o agronegócio dos municípios que compõem a Região do Jalapão. Sozinhos, vamos mais rápido, mas unidos, podemos ir muito mais longe.E essa reunião mostrou a força dessa união, em prol do desenvolvimento desta região”, destaca Armando Castro.

Agenda Esportiva

Castro levou até o ministério do Turismo, a proposta de um calendário cultural e esportivo, que contemple a inovação como atrativo para a região, tais como a corrida de Kart, no formato de rua, e a prova de Três Tambores. Os atletas Matheus Muniz – piloto de Kart, e Gessyca Moraes, campeã mundial de três tambores, participaram da audiência com o ministro e mostraram um pouco de suas contribuições para o esporte tocantinense.

A audiência também contou com a presença do tocantinense e chefe de gabinete do ministro do Turismo, Herci Filho, prefeito de Rio Sono, Itaír Martins, da prefeita de Novo Acordo, Deusany Batista, do representante da Prefeitura de Pindorama, secretário Municipal de Turismo, Hellyson Cristaldo, do proprietário da Zap Telecom, Aureliano Arantes, que está realizando investimento da ordem de 70 milhões em fibra óptica na Região, e do representante da Lagoa do Japonês, Rogério França.

ACIRJA

A Associação Comercial, Industrial, Turismo, Serviço e Agronegócio da Região do Jalapão- ACIRJA, com sede no município de Mateiros, a 315 Km de Palmas, foi fundada em fevereiro de 2020. É constituída por representantes de 11 municípios que compõem a Região do Jalapão, são eles: Pindorama, Mateiros, São Félix do Tocantins, Rio Sono, Novo Acordo, Lizarda, Aparecida do Rio Negro, Ponte Alta, Santa Tereza, Monte do Carmo e Lagoa do Tocantins.