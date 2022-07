Por Redação

Nesta sexta-feira, tem show gratuito no palco Arena com a banda Forró do Mió, a partir das 19h. No sábado temos Chico Chokolate (18h), Forró do Muído (21h) e para encerrar a noite, Ruan & Leandro (23h).

No domingão, acontece um dos shows mais aguardados de toda a temporada, o Parangolé sobe no palco Arena a partir das 17h e prometem movimentar o fim de tarde dos banhistas.

Os interessados em comprar os ingressos antecipados para os shows do Forró do Muído e Parongolé, podem acessar o site: www.digitalingressos.com ou ir presencialmente em Gurupi no Posto Tio Patinhas, no Dona Maria (inclusive para compra de camarotes) ou no Trevo de entrada da praia.

Quem desejar ir passar o final de semana pode utilizar a área de camping da praia, que tem banheiros, chuveiro, iluminação e segurança. Entrar em contato para reservas no: (63) 9 9268-2549.

Outra opção é a Pousada dos Apeixonados, com ar-condicionado, segurança, banheiros, chuveiros e cafés da manhã inclusos. Faça sua reserva pelo: (63) 9 9123-7539.

Informações importantes

A Ecopraia da Tartaruga, divulgou no instagram informações oficiais sobre seu funcionamento, desmentindo as fakes news que estavam sendo divulgadas.

Para mais informações acesse: @ecopraiadatartaruga.

Para ter acesso a praia você paga apenas a travessia e estacionamento (se tiver carro ou moto).

Crianças de até 12 anos não pagam travessia.

Você poderá levar sua comida e bebida para a praia.

Apenas na Arena de Shows não é permitido a entrada de bebidas.

Você não paga a tenda se consumir nas barracas e caso preferir pode alugar tenda particular.

Você economiza ao comprar o combo (travessia + show), mas caso preferir pode comprar separadamente.