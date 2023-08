Por Redação

A Investco informa, conforme a Resolução n° 70, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que o período da Temporada de Praias 2023, no rio Tocantins, termina no próximo dia 20 de agosto.

Durante a temporada, que começou em 10 de junho, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que determina a operação da Usina Hidrelétrica Lajeado, manteve a vazão defluente estabilizada para segurança dos usuários das praias.

Agora, com o fim da temporada, a usina volta a operar normalmente e a vazão defluente pode oscilar, resultando em variações no nível do rio Tocantins, abaixo da usina. Por isso, pensando em preservar a segurança da população, a Investco alerta e reforça que não sejam feitas instalações no leito natural do rio ou em suas margens a partir do fim da temporada.