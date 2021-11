Por Redação

A assinatura da parceria aconteceu na última quinta-feira em Dianópolis entre a Paróquia e o Sebrae. O gerente de Turismo, Antônio Cursino manifestou profunda alegria de poder está a frente de um momento ímpar que apresentará Paranã e suas delícias para todos.

De acordo com o Pároco, Padre Gleibson Moreira Almeida, o objetivo do evento, além de promover a cultura da cidade, que se destaca pela fé e a cultura quilombola, é também fomentar e desenvolver a economia local por meio do empreendedorismo, apresentando as potencialidades do município e seu povo por meio da cultura, culinária, religiosidade popular e turismo.

O evento está previsto para acontecer na quadra coberta da cidade e terá como destaque a gastronomia local, com a participação de artistas locais e apresentações culturais, incluindo a sussia, folias e outras manifestações.

“Paranã é rica em todos os aspectos e queremos mostrar isso no Festival. O evento é uma vitrine que promete valorizar essas potencialidades e mostrar para o nosso povo que a cultura local pode fomentar e trazer desenvolvimento para a comunidade”, destacou Padre Gleibson.

Ainda segundo o Pároco, estarão disponíveis 10 estandes, e para ter acesso e apresentar seus produtos, os interessados devem procurar a Secretaria Paroquial, entre os dias 29 de novembro a 03 de dezembro das 8h às 12h, para efetivar sua inscrição e obter os detalhes de como acontecerá o festival. Caso alguém prefira, poderá obter mais informações pelo whatsapp (63) 992154997. “Esse Festival não terá um prato campeão, mas contará com a presença de homens e mulheres que nesse momento de pandemia são verdadeiros campeões na arte de acreditar e empreender nos seus pequenos negócios”, disse Padre Gleibson.

A gerente regional do Sebrae, Fabíola Wolney falou sobre a realização do I Festival Gastronômico e Cultural de Paranã e destacou a importância do evento. “O Sebrae quer apresentar para o Tocantins as potencialidades gastronômicas de Paranã, incentivando o empreendedorismo com a geração de renda. Um evento desse porte, aquece o comércio local, movimenta o turismo, fortalecendo a economia da região. Uma excelente iniciativa da Paróquia, tendo o Padre Gleibson como grande defensor dos Festivais, por entender a importância de eventos como este para o desenvolvimento de uma comunidade e região”, avaliou Fabíola Wolney.

Cozinha Show

O I Festival Gastronômico e Cultural de Paranã, terá a presença ilustre da embaixadora da gastronomia do Tocantins, Chef Ruth Almeida, finalista da maior premiação da gastronomia do País – o Prêmio Dolmã.

Segundo a Chef, o evento vai apresentar os sabores de Paranã.

“Diante de todo esse processo que ainda estamos enfrentando devido a pandemia, é uma honra ir à Paranã e levar um pouco de amor e alegria para as pessoas, por meio da minha história, do meu conhecimento. Juntamente com a Paróquia e o Sebrae, estaremos com uma proposta de trabalharmos a gastronomia social, trazendo novas perspectivas por meio da culinária local com muito aprendizado, enfatizando as potencialidades de Paranã como ferramenta de retomada da economia das famílias que ali vivem”, enfatizou a Chef Ruth.

Devido não constar na previsão orçamentária municipal de 2021, o evento não terá apoio da Prefeitura. Mas, a gestão municipal se comprometeu em incluir o Festival no calendário de eventos do próximo ano, garantindo investimentos para fomentar a Feira Gastronômica.