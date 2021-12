É Amanhã! O Réveillon Marina 2022 está chegando com tudo para celebrar a chegada de mais um ano. O evento que será realizado no Deck Ville, às margens do lago de Palmas, no distrito de Luzimangues, terá início às 22h e nesta primeira edição, traz como atrações, grandes nomes da House Music, como: Beowülf, o mascarado que vem conquistando uma legião de fãs pelo Brasil. Com milhões de plays nas plataformas de streaming, Beowülf é um hitmaker nato, chegando a ter músicas tocadas por grandes nomes da indústria musical mundial, desde Martin Garrix e David Guetta até Vintage Culture e Alok. A nova revelação do House music, Dj Lellis e atrações como o cantor John Amplificado, fenômeno no Spotify e no Deezer com o hit “Chega e Senta” e a dupla Vitor & Luan, do hit “Bistrô” também fazem parte da programação.

O Réveillon Marina 2022 seguirá todas as normas e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de combate e prevenção à Covid-19. O certificado de vacinação das duas doses será obrigatório na entrada. Dentro do evento, estará à disposição de todos totens de álcool em gel espalhados por todo o ambiente e lavatórios para higienização das mãos.

Os ingressos para esta noite que irá marcar a virada de ano de muitas pessoas, já estão sendo comercializados nos pontos de vendas credenciados. A estrutura com mais de 50 toneladas de equipamentos e uma decoração impecável já está sendo montada.

SERVIÇO:

O quê: Réveillon Marina 2022

Quando: 31 de janeiro

Onde: Orla Ville – Residencial Five Senses

Horário: 22h

Ingressos: Óticas Carol Centro / Óticas Carol Taquaralto / Óticas Carol Capim Dourado

Mais Informações: (63) 98443-6369

Quinto Lote:

À vista – R$ 190,00

À prazo – R$ 209,00