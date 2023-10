Organização divulga ingresso meia solidária para o Show de Zé Neto e Cristiano 

Via Assessoria

Uma notícia foi divulgada para os fãs do show de Zé Neto e Cristiano, marcado para o dia 01 de novembro no Estádio Resendão, em Gurupi: a opção de “Ingresso Meia Solidária”. A proposta é simples – além de garantir sua entrada com desconto, você pode fazer o bem doando um quilo de alimento que será destinado ao Instituto Gratidão Tocantins.

Música e Solidariedade em Uma Só Noite

A iniciativa visa unir a paixão pela música sertaneja com a solidariedade em prol da comunidade local. A ideia por trás do “Ingresso Meia Solidária” é proporcionar uma experiência enriquecedora para os fãs, onde todos têm a oportunidade de contribuir para uma causa nobre e, ao mesmo tempo, desfrutar de um dos maiores eventos musicais do ano.

Como Funciona?

Para validar o ingresso de meia entrada, basta levar um quilo de alimento não perecível no dia do show. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Instituto Gratidão Tocantins, uma organização sem fins lucrativos que atua na assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social na região.