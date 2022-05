Por Francisco Viana

Uma cidade do interior… praça central… pipoca… crianças… uma pick-up Ford, amarela, estacionada (foi dirigida por “Beco”) jovens e cidadãos de todas as idades, muitos pela primeira vez frente a magia de uma grande tela, observados por uma lua cheia que para alcançar altura passou primeiro pelas Serras Gerais e foi subindo… assim foi o cenário da estreia de Ayrton – Meninices no Coração do Brasil, em Dianópolis-TO.

Filme/Documentário que o Brasil e o Mundo inteiro irá lançar outro olhar sobre a vida de Ayrton Senna.

Por trás de grandes personalidades sempre tem uma história de momentos tristes, alegres, de aprendizado, aventuras e de meninices, quando tudo começa – a partir da infância.

As meninices de “Beco” (como o Ayrton era carinhosamente chamado) em nossa cidade e região já era conhecida de “ouvir falar”, mas o filme trouxe o relato de pessoas simples e humildes que conviveram e testemunharam as meninices daquela criança que já demonstrava paixão pela velocidade e, sempre afoito, corria, subia em árvores, caia de moto, levantava, partia para outra aventura, sempre junto com sua parceira: a velocidade e, surpreendentemente já conseguia pilotar o avião do pai sem que tenha treinado para esse feito.

Toda essas meninices do Ayrton teve como cenário as Serras Gerais que o Brasil e o Mundo está descobrindo recentemente, com o seu cerrado singular, de cachoeiras, lagos, fervedouros, dunas, grutas, cavernas, trilhas e paisagens deslumbrantes.

A fotografia do filme conseguiu com maestria transformar essas imagens em poesia visual, vistas em harmonia com a maravilhosa trilha sonora que não poderia deixar de ter o cantador das belezas do nosso Tocantins – Dorivan Borges e Hausenclever Pettersen, capitaneada pelo maestro Michel Vicentine Martins.

A Natureza, aliada às manifestações culturais do Sudeste do Tocantins, com seus tocadores e cantadores de folia, a culinária, as brincadeiras de época das crianças, a convivência com a simplicidade das pessoas e dos lugares em que viveu nessa região, foram genialmente inseridos no personagem, numa relação homem e natureza, que fez de Ayrton, pessoa simples e altruísta.

Ayrton – Meninices no Coração do Brasil, com certeza uma bela obra sob a Direção de Vicentini Gomez, que considero um artista completo: Ator, Escritor, Roteirista… que dirigiu o filme com extrema sensibilidade e conseguiu nos passar a essência de Ayrton criança, quando em suas meninices em nossas cidades no Sudeste do Tocantins.

Francisco Viana

Arte-Educador

Artesão

Técnico Judiciário (Justiça do Trabalho TRT10)