Por Redação

Será lançado, no mês de dezembro, o terceiro projeto da parceria da Associação T21 com a Agência Public de Comunicação. O calendário já é um sucesso e neste ano conta com o tema: Esportes que Fazemos e Amamos.

Fundada oficialmente em 2019, o grupo T21 já realiza seus trabalhos há pelo menos quatro anos. A associação, criada por pais, amigos e pessoas com Trissomia do 21 (síndrome de down), promove eventos de conscientização, angaria fundos para famílias vulneráveis, projetos e realiza oficinas e cursos de capacitação.

Os calendários são um dos produtos mais aguardados e o de 2022 promete ser um dos mais populares. Inspirado pelas Olimpíadas de Tóquio, os modelos foram convidados a posar de acordo com o esporte que praticam, ou mais gostam. São mais de 12 páginas de fofura e inspiração para uma vida mais ativa.

Mãe de criança com síndrome de down, conselheira fiscal do grupo e a principal responsável pelo projeto desde seu início, Adriana Tabuse Rabelo fala da importância do trabalho e das expectativas da família: “É um trabalho bonito, e as pessoas à nossa volta já ficam esperando. Eu sei que todas as crianças e pessoas envolvidas ficam na expectativa de receber o produto final. É um resultado que impacta várias pessoas”, ressalta.

Todos os valores adquiridos serão revertidos para as metas da associação, que visa promover dignidade e acolhimento a núcleos familiares e pessoas com T21. Caso tenha interesse em adquirir a sua cópia, entre em contato pelo site: https://www.associacaot21.com.br/.

As edições são limitadas.