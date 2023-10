“No Tempo Certo”: Dupla Alex & Matielo grava DVD ao vivo em Goiânia ao lado de grandes nomes da música sertaneja

Por Redação

Tudo na vida tem um tempo certo. As maiores conquistas levam tempo. E esse é o lema da dupla Alex & Matielo, que gravam no próximo dia 30 de outubro, a partir das 20h, no estúdio Back Light Produções, em Goiânia, o mais novo DVD da dupla.

Faz parte do projeto, Dudu Oliveira, como diretor musical. Hoje ele é referência em todo o Brasil. Atualmente é responsável pelas músicas de Zé Neto e Cristiano, onde já coleciona alguns sucessos de sua produção como o DVD “Chama” e “Por Mais Beijos Ao Vivo”. A gravação do DVD de Alex & Matielo será acompanhado pela banda da dupla Zé Neto e Cristiano e com direção de vídeo da produtora Like Films, que assina trabalhos de artistas consagrados, como Gusttavo Lima. As duplas João Neto & Frederico e Bruno & Rafa participam da gravação com participações para lá de especiais.

Batizado de “No Tempo Certo”, o projeto promete levar à capital goiana um evento jamais visto na região. A dupla irá proporcionar uma experiência única através da cenografia, palco tecnológico, participações especiais de peso e um repertório de músicas inéditas – e quando o assunto é escolha das faixas, Alex & Matielo, sempre acertam. Com nove anos de carreira, esse é o segundo DVD da dupla e terá sete faixas com composições de grandes nomes da música popular brasileira.

Conforme o Alex, o tempo certo é aquele que ensina, prepara e fortalece aquilo que sempre desejaram.

“Durante todos esses anos de carreira, Deus sempre foi muito presente na vida da dupla, fazendo com o que nós não desistimos. Hoje estamos preparados para viver tudo o que temos que viver”, disse o segunda voz da dupla.

Para Matielo, primeira voz da dupla, disse que tudo está sendo preparado, tudo com o máximo de cuidado e carinho e toda a trajetória os fortaleceu bastante. ” Estamos fazendo doze anos de dupla e para celebrar esse momento, nada melhor do que gravar um novo DVD com e com certeza o trabalho das nossas vidas”, disse o cantor.

Conheça a dupla: Alex Alvarenga nasceu em Ponte Alta do Bom Jesus, na região sudeste do estado. O primeiro contato com a música veio através das mulheres da família, a mãe, a tia e a avó, que habitualmente cantavam e tocavam violão nos encontros familiares.

Já a primeira voz da dupla, Matielo Filho, nasceu em Caibi (SC), porém cresceu em Tucumã (PA), onde morou até os 18 anos, quando se mudou para Palmas. A vontade de cantar e a paixão pela música foram muito latentes em sua vida.

O pontapé inicial da dupla ocorreu em uma pescaria entre amigos, onde um dos colegas levou o violão e disse que havia aprendido a tocar. O que eles não suspeitavam é que passariam cinco dias ouvindo apenas duas músicas, Chalana e Capim Guiné, porque eram as únicas que o amigo sabia. Depois desse episódio, Matielo não pensou duas vezes, começou a tocar e em pouco tempo passou a dominar o violão e também a viola.

Serviço:

O quê: Gravação DVD Alex & Matielo

Quando: Hoje, 30 de outubro

Onde: Estúdio Back Light Produções – Avenida Perimetral Norte, 3223, Estúdio Back Light Produções, Fazenda Caveiras. Goiânia, GO

Ingressos grátis: Clique aqui

Mais Informações:

Siga a dupla: Acesse aqui