por Redação

O município de Peixe, Sul do Tocantins, entrou para o mapa do Turismo Nacional, programa organizado e gerido pela Embratur, do Ministério do Turismo. O inventário, autorizado pelo prefeito Augusto Cezar em 2021, foi realizado pelo município e concluído no mesmo ano sob a gestão da secretária municipal de Cultura e Turismo de Peixe, empenho de sua equipe e coordenação da Turismóloga Hiane Maranhão.

O município de Peixe, na região da Ilha do Bananal, é um dos mais ricos em atrativos turísticos. Além de lindas praias de águas multicoloridas e areias claras, como a Ecopraia da Tartaruga, ainda fazem parte de sua beleza cênica a encantada Pedra da Baliza, o Arquipélago do Tropeço e o pequizeiro mais antigo do Tocantins.

O município conta ainda com pesca esportiva, turismo religioso e muitos outros produtos. Peixe conta hoje com mais de 12 pousadas e hotéis, restaurantes e lanchonetes, além de estrutura mínima pra atender o turista que aqui vem visitar.

O prefeito Augusto Cezar deu um grande passo administrativo ao reconhecer a importância do turismo como fator de geração de renda com o inventário turístico e com isso galgou o que qualquer município almeja, que é ser reconhecido como município turístico com selo da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) do Ministério do Turismo.

Para a secretária Rosilene Pereira da Silva Souza, o trabalho não para por aí, é preciso continuar capacitando tanto os proprietários de atrativos, como também as agências receptivas, guias/condutores, meios de hospedagens, alimentação, transportes e também os artesãos do município, para que esses produzam satisfação em quem visita a cidade e os atrativos, trazendo riquezas.

A secretária disse que tem o sentimento do dever cumprido, de estar à frente dessa importante pasta, mas ponderou que há muito a ser feito para atender cada vez mais as necessidades do setor e que a inclusão de Peixe no mapa de Turismo já foi um grande passo para maiores conquistas.

Salientou que a união dos empresários e do setor público foi essencial nesse processo de desenvolvimento e que esse foi apenas o primeiro passo diante de vários degraus para conquistar uma excelente posição no mapa. Afirmou ainda, que o COMCTUR continuará unido com a gestão municipal para continuar melhorando os índices de satisfação do mercado.

O prefeito Augusto César recebeu a informação da classificação do município no mapa do turismo nacional com muita alegria, tendo em vista os bons resultados produzidos por sua equipe na gestão da pasta de turismo. “É motivo de muito orgulho olhar para trás e ver que valeu a pena apostar no turismo como fator de geração de riquezas para nossa gente. E vamos continuar trabalhando com profissionalismo para continuar avançando nas letras de classificação e chegar mais a frente, incentivando os empreendedores turísticos a melhorar cada vez mais na receptividade dos que vem em busca do lazer e descanso, trazendo dinheiro e riquezas para o nosso município”.