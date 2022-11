por Redação

Jovens e adultos abertos a novas possibilidades de trabalho e profissões podem, não só conhecer, como também experienciar diversas áreas do universo da indústria durante o Mundo SENAI 2022 que, no Tocantins, acontece durante o dia 10/11 com atividades totalmente gratuitas e abertas à comunidade em geral em todas as unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do estado. A programação por escola está disponível no site do SENAI (www.senai-to.com.br) ou clicando aqui.

As escolas de Palmas (Centro), Taquaralto, Paraíso, Gurupi, Araguaína e o posto Avançado de Xambioá vão abrir as portas para a participação dos visitantes em oficinas, minicursos, aulas show, entre outras atividades com foco na demonstração de parte da prática dos profissionais formados nos cursos ofertados pela instituição e na orientação da escolha de uma profissão de maneira acertada.

Os laboratórios, tecnologias como impressoras 3D e planta de manufatura 4.0, equipamentos e programação de cursos com inscrições abertas ficam disponíveis aos visitantes durante o evento que inicia às 8h e continua durante todo o dia. O público participante no centro de Palmas poderá participar, por exemplo, de oficinas de fabricação de tintas, colorimetria e aplicação de película automotiva, oficina sobre automação residencial, entre outras com a participação de empresas madrinhas dos cursos técnicos.

Já em Taquaralto uma das áreas apresentadas aos visitantes é a de alimentação com oficinas de confeitaria de bolo para festas, degustações e ainda oficinas para fabricação de bolsas e de manutenção preventiva em ar condicionado. A escola de Paraíso traz destaques como a oficina de criação de site de maneira simplificada, de tingimento em tecido Tie Dye, entre outras.

O desenvolvimento de aplicativos de automação, análises químicas de elementos como água e hidrogênio e noções de programação são alguns dos temas trabalhados em oficinas disponíveis em Araguaína. O posto avançado de Xambioá apresentará atividades como workshops para controle de estoque, customização de camisas e dicas sobre elaboração de currículo e para entrevistas de emprego.

Gurupi, no sul do estado, terá demonstração de resgate em altura, fabricação de cupcake, minicurso de LIBRAS e apresentação de case de sucesso de aplicativo premiado desenvolvido por alunos da instituição para facilitação da tradução e entendimento desta língua.

Promoção exclusiva para participantes nas escolas do TO

Quem se matricular em um dos cursos técnicos disponíveis no dia do evento ganha isenção de 100% da taxa de matrícula. OS cursos técnicos são voltados a estudantes de ensino médio, a partir do 2º ano, ou para quem já concluiu uma vez que a certificação é condicionada à apresentação da conclusão desta etapa escolar. OS cursos técnicos têm duração média de 1,5 a 2 anos.

Conteúdo On-line – oportunidade de trabalho

A programação nacional contempla ações virtuais divididas nos dias 8, 9 e 10/11, como a Feira de Talentos Contrate-Me que reunirá on-line oportunidades de trabalho em todo país cadastradas por empresas. A ferramenta Contrate-Me é para qualquer pessoa que esteja em busca de investir na carreira e conquistar uma nova posição no mercado de trabalho, assim como para empresas que buscam profissionais que se adequem ao perfil cadastrado. Para se cadastrar e concorrer às vagas basta seguir os passos disponíveis em mundosenai.com.br/trabalho/vagas-de-emprego/. Todas as atrações do evento nacional podem ser conferidas em Mundo SENAI.

Por Priscila Cavalcante