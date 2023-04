Por Redação

Participaram do curso sete adolescentes que praticaram atos infracionais relacionados ao uso de redes sociais para incentivar a violência nas escolas.

O curso, idealizado pelo promotor de Justiça André Ricardo Fonseca Carvalho, que atua na área da Infância e Juventude, teve a finalidade de levar os adolescentes a uma reflexão sobre o uso incorreto da internet e das redes sociais e suas implicações jurídicas.

Além do promotor de Justiça, ministraram o curso duas analistas jurídicas do MPTO e uma psicóloga do Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares, do TJTO. (Shara Alves de Oliveira/MPTO)