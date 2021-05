Brasília recebe, a partir de segunda-feira (01/06), 52 secretários municipais e dirigentes de turismo de 22 estados do País, que vai de Canela (RS) a Manaus (AM), para uma intensa agenda, onde irão debater a retomada das atividades do setor. A secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, anfitriã do evento, irá recepcioná-los neste domingo (30), às 16h, no aeroporto de Brasília com uma solenidade de inauguração do Photo Point, espaço interativo, onde os visitantes irão experienciar a hashtag #vivabrasilia.

Na programação de recepção, além das reuniões técnicas, os dirigentes terão oportunidade de conhecer alguns dos principais pontos turísticos e monumentos da cidade, vivenciar experiências como walking tour Cidade Iluminada e visita ao Estádio Nacional, além de se encantar com as belezas da arquitetura da Capital.

Os dirigentes também serão apresentados ao melhor da gastronomia local, com opções de restaurantes pitorescos, em locais aprazíveis, criteriosamente selecionados pela equipe da Setur, como Pontão do Lago Norte, hotel com vista para a torre de TV, e entre outras atrações. “Preparamos tudo com muito carinho e nos alegramos em receber bem quem chega à nossa cidade. Como capital do país, somos a cidade-mãe de todos os municípios e de todos os brasileiros, e estamos sempre de portas abertas para acolher quem nos procura”, afirma a secretária que, semanalmente, recebe dirigentes para conhecer os projetos exitosos da pasta.

Os gestores fazem parte da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (ANSEDITUR), que realiza o I Encontro de Secretários Municipais de Turismo que fazem parte da diretoria da entidade e das capitais dos estados brasileiros. O evento acontece entre nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho em Brasília/DF.

Photo Point

O presidente da Anseditur, Angelo Sanches, juntamente com uma comitiva de secretários de turismo, também participam, logo na chegada, de cerimônia de inauguração do primeiro Photo Point da Capital. Os visitantes serão os primeiros a conhecer o painel em 3D, com tecnologia lenticular (com efeitos óticos de movimento ou profundidade, por exemplo), onde os turistas poderão tirar fotos e interagir com principais monumentos da cidade.

O espaço funcionará como um primeiro contato dos turistas e visitantes com a cidade, que poderão experienciar a hashtag #vivabrasilia, tirar fotos e postar em suas redes sociais, levando a imagem da Capital para diversas partes do Brasil e do mundo. “O aeroporto de Brasília é um dos mais movimentados do país, ficando atrás apenas do aeroporto de Guarulhos. Só em 2020, mesmo com a pandemia, cerca de 8 milhões de passageiros passaram pelo terminal. Nós não poderíamos deixar de aproveitar uma oportunidade desta magnitude para divulgar o destino Brasília para o mundo”, destaca a secretária Vanessa Mendonça.

O local contará, ainda, com uma série de totens com tecnologia QR Code para que os visitantes possam conhecer melhor, por meio das imagens, os roteiros e produtos turísticos da Capital, como a rota arquitetônica, a rota do cerrado, a rota náutica, a rota cívica e a rota cultural, entre outras. “Esta é uma experiência e uma conquista inédita para a promoção de Brasília, e que só foi possível graças à parceria e apoio de todos”, destaca a secretária Vanessa Mendonça.

O aeroporto conta ainda com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), inaugurado em janeiro deste ano para receber e orientar os visitantes, que estará também fazendo a recepção dos secretários de turismo.

Programação

Em abril, o DF se tornou um associado da Anseditur, com a inclusão da titular da pasta de turismo local, Vanessa Mendonça, na diretoria. Durante o encontro, a secretária apresentará aos seus pares municipais os avanços do setor no DF, o chamado “case de sucesso Brasília”, que conta com ações de estruturação e criação de novas rotas, qualificação dos profissionais ligados à atividade, como os artesãos; difusão de fontes de fomento e promoção dos destinos. “Não paramos de trabalhar e de inovar mesmo em meio a pandemia, por isso os resultados vem”, conclui Vanessa.

Entre as agendas dos secretários, está marcada uma reunião com o ministro do Turismo, Gilson Machado, na segunda-feira, dia 31, onde serão apresentados projetos de capacitação; parceria com organismos internacionais; metas para retomada do turismo, além da apresentação do Case de Sucesso – Brasília – com a secretária de turismo do DF, Vanessa Mendonça. No dia seguinte, terça-feira (01), será a vez dos dirigentes se reunirem com o presidente da Embratur, Carlos Brito.

Já na quarta-feira, dia o dia 2, haverá uma mesa redonda com participação do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU); do senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal; e do deputado Bibo Nunes, da Comissão de Turismo e Câmara Federal, onde abordarão os principais projetos de leis em trâmite nas Comissão de Turismo da Câmara Federal e do Senado, além de propostas na retomada do turismo.

O secretário de Turismo de Canela (RS), Ângelo Sanches, recém eleito presidente da Anseditur, destacou a importância de Brasília como sede do evento. “Escolhemos para fazer essa mobilização em Brasília porque é a capital do país, centro das grandes decisões que acontecem em nosso Brasil, seja em qual for a área, afirmou o presidente da Ansidetur, Ângelo Sanches.

“Em segundo lugar, Brasília foi escolhida pela delicadeza, pela gentileza e pelo comprometimento com o turismo que tem a nossa secretária do Turismo no DF, Vanessa Mendonça. Ela abriu portas para receber os principais secretários de turismo das capitais do Brasil e a diretoria da entidade, que representa mais de 25 secretários de diversos estados. Ao todo nós somos 60 secretários de turismo dos principais destinos do nosso Brasil, arrematou.