Lara Oli se apresenta na próxima sexta-feira (20) em Paraíso, durante programação de aniversário de 60 anos da cidade

Por Redação

A cantora gospel, Lara de Oliveira Gonçalves (Lara Oli), da cidade de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins, será uma das atrações da noite gospel na cidade de Paraíso, na próxima sexta-feira (20), durante o aniversário de 60 anos do município. A jovem de apenas 13 anos, tem um talento que chama atenção por onde passa.

Lara Oli é filha dos pastores Lucélio Gonçalves Rodrigues e Thatianne Rodrigues que estão orgulhosos da filha. Segundo eles, Lara já tem duas músicas inéditas, as canções: “Moisés” e “Rosa do Amor”. As músicas têm gerado inspiração onde ela apresenta e tocado muitas vidas.

A apresentação de Lara Oli acontece a partir das 19h30min no Parque das Águas. Gabriel Guedes também se apresenta na mesma noite. O trabalho de Lara Oli, pode ser acompanhado pela página oficial no instagram:

Segundo a família, a jovem vai lançar as canções nas plataformas no próximo dia 26 de outubro. A dica é ficar ligado nas redes sociais dela e prestigiar o trabalho.