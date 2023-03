Share on Twitter

Por Wesley Silas

A decisão do magistrado sobre o show de Doroth Helena de Sousa Alves, a MC Pipokinha, anunciado para o dia 7 de abril de 2023 no espaço Crystal Hall, em Palmas, estende a proibição da entrada de menores “em qualquer outra data e local caso haja mudança na programação”.

No dia 10 de março, MC Pipokinha teve um show cancelado em Cariacica após a artista provocar polêmica por fazer sexo no palco. No entanto a Prefeitura alegou que teria interditado a Casa de Eventos Aldeia Mix Club por falta de documentos de funcionamento, nem autorização sonora.

Enquanto a boate completou a informação afirmando que em conjunto com o Poder Público decidiu cancelar o show a completou: “no ato contratação da artista, não tínhamos ciência dos fatos propagados nas redes sociais”.

No estado do Espirito Santo o deputado e presidente da Frente Parlamentar Conservadora Evangélica, Vandinho Leite (PSDB) também chegou a pedir um cancelamento do show da funkeira. Ao site Tribunaonline, ele disse que “o evento é conhecido por práticas sexuais explicitas e pelo uso de drogas, o que viola leis e os valores morais da sociedade”.