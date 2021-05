O empresário do ramo de eventos em Gurupi, Jales de Moura, conhecido como Jaleshows, fechou recentemente uma sociedade do artista JoHN Amplificado com o escritório Work Show (Wander Oliveira).

por Régis caio

Jaleshows possui quase 20 anos de mercado no norte do Brasil, agora, ele prepara para fazer um trabalho a nível nacional com a nova promessa do mercado artístico, Jhon Amplificado.

“É uma realização de um sonho esta sociedade com este novo talento da música que é o Jhon Amplificado. Estou super feliz e animado, agradeço ao Wander Oliveira e ao escritório Work Show, agora esperamos fazer bons trabalhos pelo país”, disse Jales.

Sobre o Artista

Se você conhece a noite pernambucana você certamente já ouviu falar de John Geração, o cantor que dominou as noites da região com o seu ritmo dançante está chegando com um novo projeto, agora John Geração é John Amplificado.

O artista deu start na sua carreira profissional há 9 anos e desde então tem colecionado trabalhos de sucesso. Mas o sonho do cantor começou lá atrás, com apenas 11 anos, quando aprendeu a tocar violão. Aos 15, John, que já estava dando os primeiros passos na carreira artística, montou sua primeira banda e um ano depois gravou o seu primeiro CD, dando início a John e a Banda Geração.

Hoje, com 24 anos, o músico já percorreu toda a região Nordeste do Brasil com shows e já gravou dois CDs com músicas inéditas. O cantor já esteve em programações ao lado de Wesley Safadão, Marília Mendonça, Aviões do Forró, Gabriel Diniz e vários outros artistas nacionais. Com uma nova pegada e um ritmo que o diferencia dos demais artistas, John Amplificado é a aposta da vez da Work Show, o maior escritório musical do Brasil.

A Work Show é conhecida nacionalmente por empresariar os maiores nomes do Show Business do nosso país, Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Zé neto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Diego e Vítor Hugo, Léo Santana, Tierry, Hugo e Guilherme, Luiza e Maurilio, João neto e Frederico, dentre outros. John amplificado está chegando junto com a Work Show para se tornar o novo fenômeno do Brasil. Agora, não só o Nordeste irá cantar os seus hits, mas, o Brasil inteiro irá se apaixonar por esse novo som.