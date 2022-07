por REdação

Com casa cheia, comidas típicas e barracas que representam a identidade cultural da comunidade, o quilombo do Prata recebeu, neste final de semana, a 8º Festa da Rapadura. A iniciativa, que tem o apoio do Sebrae e da Energisa, por meio do projeto Energia Para Crescer, é realizada pela Associação dos Artesãos e Pequenos Produtores Rurais em São Félix do Tocantins, ocorreu até no domingo, 3.

A festividade busca promover a valorização das tradições e culturas das comunidades do Jalapão, além de estimular o empreendedorismo local. O gerente de Competitividade do Sebrae, Wolney Nóbrega, destacou a importância do projeto Energia Para Crescer na vida dos quilombolas, como uma ação de fomento ao turismo. “Além disso, nossa ideia é mostrar o que há de melhor no Jalapão, que são as pessoas”.

Para a realização da festa, o Sebrae e Energisa contribuíram com a estrutura do evento, além de capacitar os empreendedores do ramo alimentício e de hospedagem. “O objetivo do projeto é transformar a vida das comunidades, proporcionando conhecimento e trazendo novas possibilidades para geração de renda”, comenta Leandro Fernandes, Gerente de Gestão e Projetos da Energisa Tocantins.

A artesã Neli Pereira Rocha, 63 anos, que nasceu na comunidade do Prata e sempre morou no lugar, relata que reviver a festa que gera renda no quilombo é um sonho para o povoado. “Aqui na minha barraquinha estou vendendo rapadura da cana de açúcar, de buriti e misturada, a chamada tijolo. Além do mais, temos o óleo de buriti, o açafrão e o café natural, colhido no próprio quintal. Tudo produzido por mim e meu marido”, diz.

Conforme a presidente da Associação Comunitária Quilombola dos Extrativistas Artesãos e Pequenos Produtores do Povoado do Prata, Luzia Passos, a comunidade estava com expectativa alta para a festa, porque foram dois anos sem o evento no quilombo. “Nunca tivemos um evento tão grande e nossa esperança é vender bastante até o último dia, porque nossa renda ficou prejudicada com a pandemia”.

O prefeito de São Félix, Carlão, comentou que a Festa da Rapadura surgiu após idealização de Eudoro Pedroza, uma importante personalidade no desenvolvimento do quilombo. Na ocasião, o Sebrae e a Energisa entregaram um placa em homenagem à memória do idealizador. “A Festa da Rapadura vai gerar renda para a comunidade, graças ao empenho do Eudoro e, depois de dois anos parados, ela veio em um formato diferente através do apoio do Sebrae e da Energisa”, reforçou o prefeito.

A festa, que também representa um momento de união entre os moradores do Prata e os turistas, chamou a atenção de quem visitava o parque neste final de semana. Como é o caso da empresária Larissa Galhardo, 30 anos. Ela conta que é a primeira vez que visita o Jalapão e está sendo uma experiência única. “Eu achei uma iniciativa legal, porque dá aos turistas a oportunidade de conhecerem mais as comunidades, seja na culinária ou cultura”, comenta a turista.

Energia Para Crescer

Iniciado em 2021 e com previsão de término para 2023, o projeto Energia Para Crescer é uma parceria do Sebrae Tocantins junto a Energisa Tocantins, com objetivo de apoiar a melhoria da qualidade de vida das comunidades quilombolas. Isso ocorre com o estímulo ao empreendedorismo por meio das ações de qualificação de produtos e serviços turísticos, fortalecimento da governança, promoção de produtos turísticos e do destino de base comunitária, a fim de fomentar o acesso a serviços financeiros e a atração de investimentos, considerando a inclusão social, a geração de renda e a proteção ambiental.

O Projeto é executado em três comunidades quilombolas do Jalapão, Povoado do Prata (São Félix-TO), Mumbuca (Mateiros-TO) e Rio Novo (Mateiros-TO).

São parceiros do evento: Sebrae Tocantins, Energisa, Governo do Tocantins e Prefeitura Municipal de São Félix. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)