Por Redação

Mesmo acostumada com a correria dos grandes centros e aos holofotes da fama, Nakamura não abre mão de recarregar as energias, é o que conta o empresário Bruno Coelho, da Mukaú Expedições. “Como o casal está construindo uma casa no Rio de Janeiro e obra é sempre estressante, eles nos procuraram com o pedido de um passeio tranquilo e relaxante, por isso, todo o roteiro foi personalizado para atender as necessidades deles”, explica.

Segundo Bruno, a empresa sempre abre essa possiblidade de fazer um cronograma de acordo com o que o cliente precisa, mas, quem quiser seguir o roteiro da atriz, também pode. Ela e o marido começaram a visitação pelas Dunas, em Mateiros; depois passaram pela comunidade quilombola do Mumbuca, fervedouro e prainha do local e o fervedouro do Ceiça; já no terceiro dia, estiveram na Cachoeira do Formiga, no fervedouro Rio do Sono, fervedouro Bela Vista e até um outro que ainda não foi aberto ao público; por fim, conheceram o Morro da Catedral.

É, o Jalapão parece mesmo ter caído nas graças da Nakamura já que essa não é a primeira vez que a musa e o marido visitam o local. Eles até chegaram a se casar em uma cerimônia realizada no Quilombo do Mumbuca, em 2020. Na ocasião, ela vestiu branco e até teve um buquê e alianças de capim dourado. Nas redes sociais, a atriz já postou foto se referindo ao local como o “melhor lugar do mundo”. Questionada sobre, ela contou o porquê de o Jalapão ser tão encantador. “É a minha quarta vez no Jalapão, não tenho palavras para expressar como esse lugar é maravilhoso. Sou muito grata à Mukaú por ter me apresentado esse paraíso, estou voltando para casa renovada”, conta.