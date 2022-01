Por Redação

A Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude em parceria com o SEBRAE, entregou na última terça-feira, 18/01, o Inventário Turístico do município formosense contendo todos os pontos turísticos, suas potencialidades, assim como as atividades comerciais que atenderão aos turistas e visitantes.

Com a inserção da cidade no mapa turístico poderá promover o fomento do turismo por meio do empreendedorismo, visando a geração de emprego e renda para a comunidade. A região é conhecida por suas belezas naturais, é o portal de entrada do pantanal tocantinense.

A realização do mapeamento turístico da cidade é uma das etapas essenciais para o desenvolvimento do turismo, é conhecer tudo o que o destino turístico pode oferecer. Assim o turista pode ser informado sobre o que há para visitar, suas opções de hospedagem, alimentação e serviços de apoio.

O trade turístico é composto pelas atividades de hospedagem; estabelecimentos que fornecem alimentos e bebidas; atrativos naturais, culturais e rurais; prestadores de serviços como guias turísticos, canoeiros, guias, transportadores e agências; bancos, correios e oficinas mecânicas; estabelecimentos de saúde; comércios especiais como feiras de produtos típicos, lojas de souvenirs e artesanato.

O prefeito Heno Rodrigues comentou sobre a entrega do inventário.

“O Inventário Turístico é o mapeamento de todas as maravilhas e potencialidades do nosso município que vai oportunizar a nossa inserção no Mapa do Turismo Brasileiro, é o primeiro passo para fazer de Formoso do Araguaia um polo Turístico conhecido mundialmente e assim gerar mais renda, oportunidades e desenvolvimento!” afirmou Heno.

Turismo

O município é contemplado com belas praias, com densa vegetação em suas margens e a variada fauna faz a alegria dos turistas e pescadores na maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Um dos locais mais procurados da pesca esportiva, que atrai todos os anos amantes da modalidade que visitam os lagos Taboca, Calumbi I e II que abriga espécies preciosas de peixes como o Tucunaré azul, Pintado, Aruanã, Pirarucu, Bicuda, Piau, Pacu, Traíra, Jacundá, Carimba, Jaraqui, Piranha e Mandubé e outros.

Formoso também é conhecido por seu turismo de agricultura, tendo o maior projeto de irrigação de áreas contínuas da América Latina, o Projeto Rio Formoso, além de muita cultura e tradições presentes nas aldeias indígenas da região. No município de Formoso do Araguaia encontra-se a Casa de Pedra e o Morro Azul de onde é extraído calcário, usado na agricultura para a correção do solo, cal, brita e etc.

Por Livia Santos