Por Redação

As inscrições serão realizadas pelo e-mail [email protected] e não será cobrada taxa. Os inscritos deverão enviar toda a documentação complementar solicitada pelas Comissões Avaliadoras também por e-mail.

Os interessados devem se inscrever em uma das quatro atrações descritas no edital:

– Concurso Pratos com Pequi – parte gastronômica que selecionará o melhor Prato Salgado com o Pequi e o melhor Prato Doce com o Pequi.

– Torneio de Roedores de Pequi – competição que selecionará o Melhor Roedor de Pequi, nas categorias masculino e feminino.

– Concurso de Vídeos sobre o Pequi, com gincana entre os alunos do Ensino Médio, para a seleção do Melhor Vídeo sobre o Pequi.

– Mostra de Curtas-Metragens Pequi na Tela, com exibições e seleção da Melhor Curta-Metragem sobre o Pequi.

Todas as informações sobre como se inscrever e participar da programação, você confere no Edital.

Saiba mais: https://ww2.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/31761-inscricoes-abertas-para-o-ii-festival-do-pequi-de-gurupi