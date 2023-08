Começa nesta quarta-feira, 09, às 10 horas, a venda online de ingressos do show do Rei Roberto Carlos. Após 21 anos, o ídolo da canção latino-americana se apresenta em Palmas – TO, no dia 16 (sábado) de setembro às 21h, no Estádio Nilton Santos. Os ingressos online serão vendidos pela plataforma Eventin ( www.eventim.com.br/ robertocarlos) e variam de R$ 150,00 (arquibancada meia e ingresso social) até R$ 4.000,00 (mesa setor azul).

Ingresso Social

Para adquirir o ingresso social, será cobrado um quilo de alimento não-perecível e as doações serão entregues a instituições beneficentes no Tocantins. Já as vendas físicas se iniciam a partir de sábado, 12, na loja L Brand, no Capim Dourado Shopping.

Clientes em geral podem adquirir até seis ingressos por CPF.

Carreira

Exemplo vivo do sucesso mundial da música popular brasileira, com 33 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas, lançou mais recentemente uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que faz parte da trilha sonora da novela “Travessia”, disponíveis em todas as plataformas digitais.

PRÊMIOS RECEBIDOS

– Festival de San Remo (1968);

– 03 Grammy’s;

– 01 Grammy INTERNACIONAL em 1989 como melhor cantor;

– 01 Grammy Latino em 2005 como melhor álbum de música romântica (Álbum Pra Sempre AO VIVO – Gravado no Pacaembu);

– 01 Grammy Latino em 2006 como melhor álbum de música romântica (Álbum “Roberto Carlos” 2005);

– Lifetime Achivement Award (1991 – concedido aos artistas que por mais tempo têm permanecido no topo do sucesso);

– Latin Music Awards 2006 com a música Detalhes e No Te Apartes de Mi;

– 15 Troféus Imprensa;

– Prêmio Sharp;

– Prêmio Shell;

– Prêmio Multishow de melhor cantor (2002);

– Marcas de Confiança da Readers Digest de melhor cantor (2005 e 2006);

– Prêmio Tim de 2003 e 2006 para citar apenas alguns dos prêmios recebidos.

– Prêmio United Earth Amazônia 2023

SERVIÇO DO SHOW EM PALMAS – TO

ESTÁDIO NILTON SANTOS – Avenida Teotônio Segurado – Bairro Plano Diretor Expansão Sul

Dias: 16 de setembro (sábado) às 21h (abertura da casa às 19h)

Bilheteria Física: Lojas L Brand, no Capim Dourado Shopping

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Abertura das vendas on-line no dia 09 de agosto às 10h e aberturas das vendas físicas no dia 12 de agosto às 10h.

Através www.eventim.com.br/ robertocarlos

SAC: https://help.eventim.com.br/ hc/pt-br/requests/new

Classificação: menores de 16 anos acompanhado dos pais ou responsável legal

Visite: www.robertocarlos.com

O local possui estacionamento pago



VALOR DOS INGRESSOS POR ÁREAS:

SETOR AZUL – MESA

VALOR R$ 4.000,00 POR MESA

POSSUI ÁREA PCD

SETOR AMARELO – MESA

VALOR R$ 3.000,00 POR MESA

POSSUI ÁREA PCD

SETOR VERDE – MESA

VALOR R$ 2.000,00 POR MESA

POSSUI ÁREA PCD



SETOR BRANCO – CADEIRA

INTEIRA R$ 400,00

MEIA R$ 200,00

POSSUI ÁREA PCD

SETOR ARQUIBANCADA – SEM CADEIRA MARCADA

INTEIRA R$ 300,00

MEIA R$ 150,00

POSSUI ÁREA PCD

INGRESSO SOCIAL – SEM CADEIRA MARCADA

VALOR R$ 150,00 – 1 KG de alimento não-perecível

POSSUI ÁREA PCD

VENDAS ON-LINE E FÍSICA:

Pagamento: No site 10x no cartão com juros de 1,99% e pix. Bilheteria física aceita Cartão de crédito, débito e dinheiro.

VISITE: www.robertocarlos.com



MEIA ENTRADA:

– Meia entrada: estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência

– Será conferido os documentos de PCD, estudantes e idosos na entrada

