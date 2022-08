Por Redação

Agosto, 2022 – Com o mercado náutico em crescimento e projeção de fechar 2022 com faturamento recorde, Palmas, capital de Tocantins, será palco para o Focker Festival. O evento, organizado pela Fibrafort, maior fabricante de barcos da América do Sul, ocorre de 19 a 21 de agosto no Pier 14 Marina Club e será aberto ao público. No local, o estaleiro levará uma frota de dez embarcações entre 18 a 42 pés, com valores que partem de R$174.900,00 até cerca de R$ 2,5 milhões, indicadas tanto para navegação em rios, lagos, represas ou mares.

Entre as opções, estarão as mais premiadas do Brasil nas categorias “diversão” e “família” por combinarem design, tecnologia, alto conforto, qualidade em móveis e acabamentos e aproveitamento de espaços.

Os modelos confirmados no Festival são: Focker 188 Joy, Focker 210, Focker 255 GTO, Focker 272 GTC e GTO, Focker 305, além das premiadas Focker 242 GTO, Focker 333 Gran Turismo, Focker 388 Gran Turismo e F420 Gran Coupé.

“Estamos com uma grande expectativa para este evento, um verdadeiro festival de oportunidades para quem deseja ingressar no mercado náutico, aproveitar as belezas da região sobre as águas ou trocar de embarcação. Escolhemos Palmas para realizar a feira pelas suas belezas naturais e grande potencial para turismo náutico de lazer e aventura com grandes lagos e rios, bem como a região Centro-Oeste e Norte como um todo.

“Pretendemos que seja a primeira de muitas edições do Focker Festival no Tocantins. O público que for ao evento poderá conferir de perto diversos modelos que estarão expostos na água, realizar testes, além de contar com condições de investimentos diferenciadas durante a feira”, explica a gerente comercial e marketing Barbara Martendal Yamamoto.

“É a primeira vez em nove anos que teremos um evento dessa magnitude em Palmas. Estamos muito animados, e será uma excelente oportunidade para quem pretende adquirir um barco e também para nossos clientes conhecerem os demais modelos da Focker na água. A projeção de público e de negócios é alta”, ressalta o proprietário da FF Motorsports, concessionário exclusivo da marca na região, Thiago Fraga.

SERVIÇO:

O quê? “Focker Festival”

Quando?

Dia 19 de agosto das 13h às 21h

Dia 20 de agosto das 10h às 19h

Dia 21 de agosto das 10h às 17h

Onde? Pier 14 Marina Club | Quadra ALC SO 55, Conjunto 01, alameda 02, Lote 11, Palmas – TO

Quanto? Gratuito

Sobre a Fibrafort

Considerada a maior fabricante de barcos da América Latina, a Fibrafort foi fundada há mais de 30 anos com matriz na cidade catarinense de Itajaí e já possui mais de 17 mil barcos entregues no mundo. Produz a conceituada linha de lanchas Focker, modelos de embarcações de alta qualidade que variam entre 18 e 42 pés, indicadas para a navegação e diversão em família. Design inovador com foco em conforto, acabamentos para maior durabilidade e menos ruído, além de alta performance, estabilidade e manobrabilidade durante a navegação são algumas das características inconfundíveis da marca que segue rigorosas normas internacionais de segurança.

Mais informações: https://www.fibrafort.com.br/