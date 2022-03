por Wesley Silas

A criação do instituto cultural Oswaldo Stival & Edith faz parte de um sonho do casal descendente de imigrantes italianos em transformar a cidade em atração turística cultural e teve como inspiração o sucesso do Festival Italiano de Gastronomia em Nova Veneza, idealizada pelo casal Oswaldo Stival, 90 anos, e Edith Sitival, pais do empresário gurupiense Oswaldo Stival Júnior.

A inauguração do Museu na Instituto Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival & Edith aconteceu no dia 05 de março. Agora os turistas poderão acompanhar a rica história da migração italiana em Goiás e celebrar as raízes dos seus antepassados, remontando a trajetória da imigração italiana na região desde a origem no Vêneto, nordeste da Itália, até a chegada em Goiás. O espaço é aberto ao público com visitação gratuita e abrigará eventos culturais para difundir a cultura italiana, tornando uma atração turística em Nova Veneza, situada a 41 quilômetros de Goiânia.