Por Redação

Segundo informações dos pastores da IBE em Células, José de Melo Neto e Jane Gladys de Sousa Melo, os membros vão se concentrar na porta da igreja, que fica na Rua 09 com Avenida Rio de Janeiro, e a partir das 17h, vão percorrer algumas ruas do centro da cidade, até chegarem à Praça do Centro Cultural Mauro Cunha, na Avenida Maranhão com Rua 03, onde participarão de momentos de louvor e apresentações.

“Ao chegarmos ao Mauro Cunha, teremos um louvor por parte do ministério IBE SOUNDS, da nossa igreja e logo em seguida, teremos apresentação das nove redes, que fazem parte das 34 células que a igreja tem atualmente. Cada grupo trará uma temática diferente e uma mensagem do céu para vida da nossa cidade. Toda Gurupi está convidada a participar,” explicaram os pastores.

Ainda segundo os líderes, esse também será um momento profético, onde serão liberadas palavras de vida sobre a cidade, por isso a importância da caminhada.

SOBRE A IBE

A Igreja Batista Ebenézer, é uma igreja que funciona em células, onde vários grupos realizam encontros em casas para compartilhar sobre a bíblia. Realizam ação social e tem o lema de amor e cuidado, onde se preocupam em acompanhar vidas em processo de transformação em Deus. Atualmente são 34 células em vários bairros de Gurupi. Em média 700 a 800 pessoas se reúnem nesses locais uma vez por semana.

A igreja também possui programação voltada para diversos públicos, entre eles: Crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de programações para casais, homens e mulheres.