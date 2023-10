Gurupi: Inscrições para a III edição do Festival do Pequi da UFT irão até o dia 10

Por Redação

São mais de 12 mil reais em premiação em dinheiro que será dividido entre as modalidades: Concurso Gastronômico e torneio de melhor roedor de pequi 2023 nas seguintes categorias:

Melhor Comidinha Salgada ou Doce com pequi; Melhor Prato Salgado com pequi; Melhor Prato Doce com pequi, com a premiação de R$ 2.700,00 para cada categoria;

Melhor roedor de Pequi masculino e feminino, com a premiação de R$ 1.200,00, para cada categoria; e esse ano o festival conta com uma novidade, teremos uma categoria do concurso gastronômico de Melhor Comidinha Salgada ou Doce com pequi, exclusivo para alunos matriculados no ensino médio, com a premiação de R$ 1.500,00.

No dia 20/10 a partir das 19h teremos o encerramento do evento com o torneio de maior roedor de Pequi que acontecerá no Campus da Universidade Federal do Tocantins de Gurupi, com música ao vivo, feirinha de alimentação e muito mais.

As inscrições encontram se abertas e irão até o dia 10/10/2023, são totalmente gratuitas e os interessados poderão se inscrever no link clicando aqui.

Para mais informações os interessados deverão acessar o edital disponível neste link.

O link para inscrição poderá ser acessado também por meio da BIO do Instagram da @uftgurupioficial