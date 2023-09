Governo do Tocantins leva os encantos dos atrativos para o maior evento do turismo do País – ABAV Expo 2023

Por Redação

Uma grande oportunidade de abrir novas fronteiras para promover o destino turístico do Tocantins e atrair mais visitantes e investidores para o Estado. Esse é um dos propósitos da participação do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), na ABAV Expo 50. O evento ocorre entre os dias 27 e 29 de setembro, no Estado do Rio de Janeiro, no centro de convenções, Riocentro.

O evento que traz o slogan, o Mundo todo do turismo se encontra lá, é uma realização da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), e reúne vários segmentos do setor, a exemplo de agentes de viagens, guias turísticos, instituições públicas, imprensa, visitantes, além de associados da entidade. A expectativa é de um público estimado em mais de 44 mil participantes, cerca de 1.500 marcas expositoras e 45% do público de agentes de viagens.

A Setur levará para exposição amostras de produtos do roteiro turístico como a rica culinária Tocantins (biscoito Amor Perfeito, Chambaril, Doces de frutas do cerrado), da diversidade do artesanato com tipologias a exemplo do Capim-Dourado e sementes, artesanato indígena, cerâmica, dentre outros), além apresentação cultural Tambores do Tocantins e Apresentação de Cavalheiros das Cavalhadas da cidade de Taguatinga, e a participação da Miss Grand Tocantins 2023, Luciana Gomes, com traje típico feito em Capim Dourado.

O estande do Governo do Tocantins, o maior montado até hoje, com 150 m², e projetado pelo arquiteto Luís Hidelbrando Ferreira, contará ainda com projeções mapeadas, palco em led das sete regiões turísticas, vidro gabinete e quadros que proporcionam uma vivência virtual dos atrativos do Tocantins, além de materiais promocionais (folders, revistas, mapas). No local, também será realizada uma pesquisa sobre imagem que os empresários do setor têm a respeito do Tocantins.

As agências de turismo do Tocantins também estarão presentes no estande da Setur a fim de comercializarem os roteiros turísticos do Tocantins.

Governo do Tocantins

Sempre defendendo a relevância do turismo para a economia tocantinense, o governador Wanderlei Barbosa ressalta a importância de o Tocantins se fazer presente em eventos como a ABAV Expo2023, considerando o evento uma referência no seu segmento e que influencia diretamente uma das maiores vocações do Tocantins, o turismo.

“A ABAV para turismo tocantinense, uma das maiores portas do Estado que contribuem para atrair visitantes e investidores de todo o mundo, é uma rica oportunidade para expandirmos economicamente não apenas no turismo, mas em vários setores do Estado”, observou Wanderlei Barbosa.

“A participação do Governo do Tocantins na ABAV Expo é de grande relevância para o fomento da cadeia do turismo das regiões turísticas do Estado, o que refletirá no aumento do fluxo de turistas interessados em conhecer os atrativos, além contribuir para geração de mais emprego e renda para famílias”, pontua o secretário da Setur, Hercy Filho.

ABAV Expo

A ABAV Expo reúne os principais players do setor e promove a conexão com o principal canal de distribuição do Turismo brasileiro: os agentes de viagens. Uma oportunidade de inúmeras possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e a vitrine para lançamentos e novidades.

Seu público alvo são: Consultores de viagens, Consultores Especialistas na formatação de Roteiros Turísticos, Agentes e operadores de receptivo; operadores de emissivo; agentes de viagens de Turismo Nacional e internacional, profissionais do setor público de turismo e Turistas.

Fonte: Wladimir Machado/Ascom Setur/Governo do Tocantins

Serviço:

Evento: 50ª ABAV Expo

Data: 27 a 29 de setembro

Local: Rio Centro, Rio de Janeiro