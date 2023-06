Por Wesley Silas

A cerimônia de lançamento ocorre às 14h30, no Auditório do Palácio Araguaia, em Palmas. O evento contará com a presença de prefeitos, deputados e secretários, além de outras autoridades.

Durante a cerimônia será apresentada a campanha com todo material de divulgação e a assinatura do termo de adesão dos municípios para a transferência de recursos.

Ecopraia da Tartaruga

No Sul do Tocantins a diminuição da água do lago da Usina Hidrelétrica Peixe Angical tem provocado queda na vazão da água e o surgimento de grandes praias desde o mês de maio deste ano. No entanto, ao Portal Atitude, a Enerpeixe S.A informou que “a Usina Hidrelétrica Peixe Angical opera normalmente, seguindo os despachos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pelo planejamento diário de geração de energia elétrica no Brasil”.

De volta às origens

Para este ano, os organizadores da Ecopraia da Tartaruga anunciaram que a programação terá o tema “De volta às origens, mais raiz do que nunca”. Supostamente, entende-se que não haverá muita ostensão que encareceu temporada passada afugentando muitos turistas.

Na programação pré-anunciada contará com shows gratuitos como os da dupla Edy Britto & Samuel – Homem Chora Sim (feat. Gusttavo Lima); Thiago Jhonathan “TJ”; Ceian Muniz – Vou Sumir Daqui e Washington Brasileiro para a temporada que inicia no próximo dia 01 de julho e termina no dia 31.

Com informações da Secom/Tocantins