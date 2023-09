Por Redação

A cidade de Formoso do Araguaia testemunhou um evento memorável no último sábado, 09 de setembro, durante a aguardada Cavalgada 2023. O destaque da ocasião foi a vibrante participação da Comitiva do GT, que conquistou a atenção de todos os presentes e tornou o dia inesquecível.

Idealizada pelo deputado estadual Gutierres Torquato, a Comitiva do GT tem se destacado, com uma presença marcante em várias cavalgadas e eventos culturais do sul do estado, enriquecendo a celebração da cultura local e fortalecendo o agronegócio regional. Em Formoso do Araguaia a Comitiva do GT só se tornou possível graças a parceria com o líder Guilherme Gama.

A Comitiva do GT em Formoso do Araguaia foi um verdadeiro sucesso, com uma deliciosa churrascada e a animação de um trio com atrações musicais, que levantou poeira.

O deputado Gutierres Torquato destacou a importância da cultura e do agronegócio nas cavalgadas: “Onde tem cavalgada, tem festa de verdade, e a Comitiva do GT tem participado de diversas cavalgadas, valorizando a cultura local e o agronegócio.”

A presença da Comitiva do GT trouxe um toque especial ao evento, reunindo muitas pessoas que compartilharam momentos de alegria, amizade e celebração.

Este foi mais um marco na trajetória da Comitiva do GT, que continua firme em sua missão de contribuir para o fortalecimento da cultura e do agronegócio por todo o Tocantins.