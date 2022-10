Por Redação

O objetivo da Febtur passa pela construção de uma entidade democrática, moderna, dinâmica, integrada aos trades turísticos nos estados e antenada com as políticas voltadas para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Entre suas metas, fazer valer ferramentas eficientes e variadas de comunicação, para garantir a concretização de sua missão maior, que é dar visibilidade ao setor por meio de uma extensa rede de comunicação, comprometida com a informação do segmento turístico.

“Criar uma entidade não é fácil, precisa de dedicação e trabalho”, ressalta Loureiro, lembrando que a decisão de partir para a criação de uma entidade federativa foi definida de forma democrática e consciente de que seria necessário formalizar primeiro as entidades regionais. “Em um ano, estamos com quatro entidades regionais registradas em cartório e com CNPJ, o que nos permite criar a nacional, além de outras em diferentes estágios de formalização”, revela.

Durante reunião on-line da diretoria nacional, o presidente ressaltou os avanços em projetos de nível nacional, fortalecimento da divulgação da entidade por meio de site próprio e redes sociais, realização do Ciclo de Palestras Febtur, com palestras virtuais para os associados, sobre temas como associativismo e marketing digital, além de ter definido o projeto Brasil Turismo e Gastronomia. “Temos muito a comemorar, estamos no rumo certo”, pontuou, ao informar que a diretoria definitiva da Febtur Nacional será eleita ainda neste ano.

Frutos

A jornalista Christina Hayne, presidente da Febtur Pará e idealizadora do Encontro Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Encomtur), em Santarém, juntamente com os associados locais, ressalta que a entidade segue o caminho correto, de se fortalecer regionalmente. O trabalho da entidade tem gerado frutos importantes, como convites para participação em eventos do setor, como o workshop Turismo é Negócio, realizado pelo Sebrae Pará no município de Castanhal, nesta terça, 18.

A presidente da Febtur Bahia, Heloisa Braga, revela que durante a ABAV Expo 2022, realizada em setembro, em Olinda (PE), fez uma apresentação sobre a entidade para jornalistas de todo o País que se mostraram interessados em integrar a Federação, por entenderem a missão comprometida da Federação com o desenvolvimento do turismo nacional.

A Febtur também conta com regionais devidamente formalizadas nos estados de São Paulo e Tocantins, que realizaram diversas ações em nível regional ao longo de 2022. Já o presidente da entidade no Rio Grande do Norte, José Maria Pinheiro, confirmou a legalização da sua regional e a disposição em realizar evento de comunicação de grande porte em Natal, no próximo ano.

Atual diretoria

Hoje, compõem a diretoria da Febtur, Gorgônio Loureiro (BA), presidente; Walter Estevam (SP), vice-presidente; Gilberto Correia, diretoria Administrativa; Seleucia Fontes (TO), diretoria de Projetos; Christina Hayne (PA), diretoria de Mercado e Expansão; Wander Levy (RS), diretoria de Planejamento; Arnaldo Martins Moreira (RJ), diretoria de Relações Institucionais; José Torres (GO), diretoria de Assuntos Governamentais; José Maria Pinheiro (RN), diretoria de Marketing; Marco Aurélio Cassoli (TO), diretoria de Comunicação; Cassandra Teodoro (SE), diretoria de Eventos; Ivan Leyraund (SP), diretoria Financeira, e Walter Xéu (BA), diretoria de Relações Internacionais.

O Conselho de Ética conta com João Ramid Borges (PA), Shislane de Castro (SE) e Raimundo Penaforte (TO), titulares, e Sérgio Moreira (MG) Luiz Carlos Cezar (BA) e Gutemberg Bogéia (MA), suplentes. No Conselho Fiscal, Jairo Peres (BA), Rosimari de Oliveira (BA), Liszt Madruga (RN), Douglas Spada (SP), Berna Farias e Messina Palmeira (PB).