A 17ª edição da Paixão de Cristo aconteceu de forma bem diferente dos anos anteriores, online e fora de época. Marcada por muita fé e emoção, o espetáculo teatral reuniu cerca de 70 pessoas no elenco e equipe técnica para a apresentação que foi executada no Teatro Sesc Palmas e transmitida pelo canal da Companhia Art’Sacra de Teatro, no Youtube, na última terça-feira, 30. O tema desta edição foi Esperança.

O ator Felipe Trindade viveu Jesus nesta 17ª edição da Paixão de Cristo e afirmou que a entrega aconteceu na mesma intensidade. “É uma responsabilidade muito grande falar do amor e entrega de Jesus, então, a dedicação não poderia ser diferente. Foram cinco meses de preparação, estudos, perdi 15 quilos para viver o personagem e senti que a mensagem foi repassada na mesma emoção e intensidade”, expressou o artista.

O diretor-geral do espetáculo, Valdeir Santana, avaliou que a experiência de levar a Paixão de Cristo do palco tradicional para o virtual foi temerosa, mas a avaliação é extremamente positiva. “O elenco conseguiu dominar a cena, se adaptou ao espaço e foi muito tranquilo. O feedback que estamos tendo até hoje é muito gratificante e ainda conseguimos alcançar pessoas também de outros estados e até de outros País. estou muito feliz por termos conseguido entregar esse recado de fé e amor”, disse.

Ele complementou ainda sobre o desafio de trazer os indígenas para a cena. “Os indígenas nunca tinham tido essa experiência de estar em um palco e estar no Sesc, com toda a grandeza que ele oferece foi muito bacana”, avaliou. Valdeir disse ainda sobre o leque de possibilidades que se abriu com essa estreia. “Apresentar a Paixão de Cristo pela primeira vez em teatro mostrou que também conseguimos nos adaptar a espaços diferentes e não só a céu aberto como fazemos todos os anos”, ressaltou.

O preparador de elenco, Léo Sampaio, também avaliou positivamente a mudança do projeto de presencial para o online. “O online não deixou de lado o brilho da encenação que é a Paixão de Cristo, com uma mensagem de amor e salvação deixada por Jesus. Então, levamos a esperança com a mesma fé e emoção que propomos todos os anos”, declarou.

Transmissão

A transmissão alcançou ainda no primeiro dia de exibição um total de 1.500 acessos e mais de 50 comentários. O espetáculo ficará disponível no Youtube para que possa ser visto também posteriormente. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc, da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial de Cultura e Fundo Nacional de Cultura.

Reconhecimento

Considerado um dos maiores espetáculos a céu aberto no Norte do País e o maior do Tocantins, espetáculo da Paixão de Cristo realizado pela Art´Sacra Cia. de Teatro foi instituído no calendário de eventos oficiais do município de Palmas, Lei 2.287, de 10 de janeiro de 2017. Em maio de 2010, a Fundação Cultural do Estado do Tocantins concedeu ao espetáculo teatral sacro da Paixão de Cristo, evento Cultural do Estado, pelos seus trabalhos realizados na área de teatro e formação. Tal reconhecimento ressalta a sua importância na sociedade como uma entidade que fomenta a cultura sacra e popular e colabora desta forma com a formação cultural do Estado do Tocantins.

História

A Cia foi fundada em 16 de maio de 2005 por um grupo de jovens apaixonados pelo teatro e que sempre atuavam nas apresentações sacras onde dramatizavam passagens dos Evangelhos e outras temáticas para reflexões litúrgicas e formações sócio-educativas na Paróquia Dom Orione, em Palmas.